Lisboa vai ter bicicletas partilhadas… sem doca

Depois das Gira, eis que chegam a Lisboa o novo serviço de partilha de bicicletas, as Jump. Ao contrário das primeiras, estas não necessitam de ser arrumadas em docas após a sua utilização. Ou seja, os clientes podem deixá-las em qualquer lugar das ruas da capital, tal como acontece atualmente com as trotinetes que proliferam pela cidade.

Para usar as Jump, é necessário ter a aplicação da Uber. Depois de aberta, a app dará como hipótese de seleção Viajar - para o serviço de motorista - ou Pedalar, para usar as bicicletas. Os preços ainda não foram divulgados, mas, a avaliar pelos valores praticados noutras cidades, estas terão um custo fixo de 2 euros por cada 30 minutos, acrescido de 7 cêntimos por cada minuto de ultrapasse a meia hora de uso.

Lisboa será a segunda capital europeia a receber este novo serviço da Uber, após Berlim, onde foi desenvolvido um projeto piloto. Nos EUA, a Jump está presente em 17 cidades, entre as quais Nova Iorque, Washington, Los Angeles e Chicago. Nas outras cidades, a Jump opera com bicicletas e com trotinetas, mas, em Lisboa, disponibilizará apenas o serviço de bike-sharing. Pelo menos por agora.

A Uber comprou a Jump no início do ano passado por cerca de 200 milhões de euros. Com este negócio, a empresa pretende ter um leque de oferta o mais alargado possível em serviços de mobilidade.

Após o negócio com a Uber, o fundador da Jump, Ryan Rzepecki, defendeu que “nos últimos dois anos, a indústria de partilha de bicicletas mudou de um negócio lento dependente de contratos com os governos locais, para uma das mais bem capitalizadas e competitivas tecnologias de consumo em todo o mundo”. Esta transformação começou na China, onde em apenas dois anos, as bicicletas partilhadas passaram de 5,5% para 11,6% das deslocações das pessoas nas grandes cidades, o que, em cidades como Shenzen, por exemplo, provocou uma redução de 10% no tráfego automóvel.