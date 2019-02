Carro do Ano 2019: Encerrada a votação, eis os finalistas

Finalizadas as votações finais, a organização do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, irá divulgar os resultados do concurso no próximo dia 27 de fevereiro. Após uma primeira seleção, foram escolhidos sete dos 23 veículos que estiveram a concurso. Entre os finalistas, há três SUV, um dos quais totalmente elétrico, o que mostra claramente as novas tendências do mercado automóvel.

O júri, do qual faz parte a VISÃO, votou ainda as categorias Citadino do Ano, Familiar do Ano, Executivo do Ano, Ecológico do Ano, Grande SUV do Ano e SUV Compacto do Ano