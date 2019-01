Portugal é o quarto país da OCDE que mais gasta com pensões

De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os gastos sociais públicos nos países eram, em média, superiores a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. Em Portugal a percentagem situava-se acima da média, em 22,6%.

Os gastos públicos sociais foram maiores em França (31,2%), na Bélgica (28,9%) e na Dinamarca (28,7%) e menores no México (7,5%), no Chile (10,9%) e na Coreia (11,1%).

Quanto às prestações sociais, os 36 países da OCDE, registaram gastos em média de 12% do PIB, mas em países como Portugal, Itália, Polónia a despesa foi superior a 70%, com destaque para as pensões.

As pensões representam a maior fatia da despesa social nos países da OCDE, correspondendo em média a 8% do PIB, seguido da despesa com saúde, com 5,7%.

Portugal está acima da média nas duas áreas, surgindo em quarto lugar no que diz respeito aos gastos com pensões de velhice e de sobrevivência, com um peso de 13,3% do PIB. Apenas a Grécia, Itália e França apresentam uma despesa maior com aposentações, de 16,9%, 16,2% e de 13,9% respetivamente.

Já os gastos com saúde pesam em Portugal 5,9% do PIB, situando-se o país a meio da tabela. França é o país que mais gasta com a saúde (8,8%) seguida pelos Estados Unidos (8,5%).

No entanto, enquanto os gastos sociais privados em saúde representam um adicional de 1,6% em França, nos EUA chegam a 6,8% do PIB.

