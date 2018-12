Zuckerberg perdeu mais dinheiro este ano do que qualquer um dos 500 mais ricos do mundo

Há um ano, a fortuna de Zuckerberg era estimada em 65,5 mil milhões de euros. Esta terça-feira, o Bloomberg’s Billionaire’s Index atribui-lhe 48,8 mil milhões - uma quebra de quase 17 mil milhões de euros. Mas mesmo que se fique "só" pelas perdas de 13,2 mil milhões estimadas pela Time, ainda assim é provável que termine o ano a perder mais dinheiro do que qualquer um dos outros nomes da lista dos 500 mais ricos do mundo.

Atingido por sucessivos escândalos relacionados com a privacidade e a segurança dos dados dos utilizadores, como o da Cambridge Analytic, o Facebook viu as suas ações cairem 19% em 2018, até agora. Zuckerberg detém uma participação de 13% na rede de que é cofundador.

Segundo a Bloomberg, da lista dos que vão perder mais dinheiro este ano estão também, entre outros, Amancio Ortega, do grupo Inditex, a perder 13,2 mil milhões, Jack Ma, do Alibaba, com uma quebra de mais de 7,8 mil milhões de euros, e os co-fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, que viram evaporar-se 2,7 mil milhões cada.

E como fica aquele que é atualmente o homem mais rico do mundo, o CEO da Amazon, Jeff Bezos? O seu património líquido aumentou 22 mil milhões para um total de quase 111 mil milhões de euros.