Voltou o mealheiro que só pode ser aberto... no banco

O banco Montepio acaba de reeditar o Primeiro Mealheiro Público do País, de ferro amarelo e um design clássico, ao mesmo tempo que lança o novo Mealheiro Digital.

Mas se pensa que é fácil retirar de lá o dinheiro, desengane-se: este mealheiro, criado com o objetivo de impulsionar as poupanças, mais do que gastar, é totalmente à prova de instintos consumistas.

A única chave que dá acesso ao dinheiro acumulado está num balcão do banco e só aí o seu proprietário pode recuperar as poupanças que conseguiu juntar.

O Mealheiro Digital foi criado com a mesma finalidade, mas a pensar nas pessoas que preferem resolver a vida financeira com o seu smartphone. A aplicação está disponível nos canais digitais Net24 e na app M24, sendo possível cada cliente ter mais de um mealheiro, que pode personalizar e associar a um objetivo de poupança.

Depois disso, os utilizadores ficam a saber quanto precisam de poupar por dia, mês ou semana e, caso o objetivo não seja cumprido, recebem notificações com incentivos para entregarem o valor em falta.

Para se receber o icónico mealheiro, é necessário apenas criar uma conta com novo titular no Montepio até 7 de janeiro do próximo ano, sem qualquer custo. Contudo, quem já é cliente, não precisa de abrir uma nova conta.