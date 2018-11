As histórias da Black Friday (e de outras fúrias consumistas)

As imagens televisivas da Black Friday (sexta-feira negra) nos Estados Unidos da América são sempre desconcertantes. No dia dos grandes descontos, a sexta-feira que se segue ao feriado do Dia de Ação de Graças, dá-se uma espécie de “guerra civil”, com os americanos a empurrarem-se, a pisarem-se e até a esbofetearem-se uns aos outros, na ânsia histérica de apanhar as melhores pechinchas.

Por cá, ainda não chegámos a tanto, mas lá iremos. Importada há seis anos, esta tradição norte-americana que celebra a fúria consumista em todo o seu esplendor, vai ganhando cada vez mais adeptos em Portugal.

Com descontos entre os 20% e os 50%, pequenos lojistas e grandes marcas assinalam o dia que os portugueses vão aproveitando, na tentativa de poupar algum dinheiro com as prendas de Natal.

Mas afinal, como é que tudo isto começou?

Reza a história do consumo que o termo Black Friday foi usado pela primeira vez, nos EUA, no século XIX, quando o corretor Jay Gould, conhecido como o “mefistófeles de Wall Street”, e o financeiro James Fisk (“Big Jim” para os amigos ou “Barão ladrão” para o resto das pessoas), engendraram um esquema para distorcer o mercado do ouro. Descoberta a maquinação, o preço do ouro caiu a pique, dando origem ao pânico bolsista que ficou conhecido como a Black Friday de 24 de setembro de 1869, que levou muitos investidores à falência.

Daí a ter termos uma Black Friday com o título de maior dia de compras do ano, passou mais de um século. Mas não é, no entanto, o único dia do ano a despertar os nossos instintos consumistas. Aqui ficam os números de mais três:

Cyber Monday (26 de novembro)

É a reação dos comerciantes cibernéticos à Black Friday. Na segunda-feira seguinte, é a vez dos sites de compras online fazerem as suas promoções. Em 2014, nos EUA, durante a Cyber Monday, as vendas online totalizaram 2,5 mil milhões de euros.

Dia dos solteiros (11 de novembro)

O site de comércio eletrónico Alibaba vendeu 27,4 mil milhões de euros em produtos num só dia. Foi a 11 de novembro deste ano, data celebrada pelos chineses como o Dia dos Solteiros.

Dia dos Namorados (14 de fevereiro)

Os portugueses terão gasto entre €20 e €50 euros com o Dia dos Namorados de 2015, segundo um estudo de mercado da Odisseias. Esses terão sido os limites de 54% dos inquiridos, com apenas 18% a responder que gastariam mais de 50 euros.