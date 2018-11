Guia para não se perder na Web Summit

Da Sophia à democracia

As novas tecnologias, as tendências, o investimento e o regresso da Sophia. Dos inúmeros debates, escolhemos alguns que prometem ser dos mais interessantes na edição deste ano da Web Summit

Na era dos robots

Foi a atração principal da edição do ano passado, e a sua intervenção foi a que mais notícias gerou em todo o mundo. Após a Web Summit, correu o planeta, sendo a convidada principal em várias conferências e até em talk shows. Sophia regressa com a sua inteligência mais “aditivada” e na companhia de um amigo. Trata-se do robot Han, desenvolvido pela SingularityNET. Com eles em palco estará Ben Goertzel, cientista-chefe da Hanson Robotics e fundador da SingularityNET

Dia 7 / 14h / Palco Principal

As novas startups

Todas as manhãs e à hora de almoço, teremos em palco os fundadores e presidentes das startups que irão dar que falar durante o próximo ano, as chamadas breakout startups. Cada um irá explicar o seu negócio e a forma como estão a conseguir chamar a atenção dos business angels. A escolha foi feita por “uma longa lista” de alguns dos maiores investidores no setor tecnológico. Este é, tradicionalmente, um dos eventos que atrai mais participantes ao palco principal do Altice Arena

Dia 6, 7, 8 / 8h50 / 13H30 / Palco Principal



“Follow the money”

No mesmo palco, teremos três dos maiores venture capitals que investem em startups, Tom Stafford, da DST Global, Trae Vassallo, da Defy.vc, e Juliet de Baubigny, da Kleiner Perkins. Vão-nos dizer onde irão aplicar o seu dinheiro no próximo ano. Decerto que não irão revelar tudo, pois o segredo é a alma do negócio. No entanto, poderá ser o painel ideal para empreendedores e investidores perceberem as grandes tendências do futuro das novas tecnologias. A não perder

Dia 7/15h10/Palco Principal

A tecnologia e a democracia

No mundo em que as redes sociais têm cada vez maior impacto na eleição de governantes, a Web Summit lança uma série de debates sobre este tema. Serão muitos os painéis que irão abordar a problemática de vários ângulos, desde a manipulação da opinião pública até à maior concentração de riqueza nas mãos de menos pessoas

Dia 6 / 11h45 / Forum

BANCA DIGITAL

O novo mundo das Fintech

As financeiras tecnológicas prometem tornar o sistema bancário obsoleto. Saiba como se irá fazer essa mudança

Os unicórnios financeiros

Nos últimos anos, faliram milhares de startups financeiras. No entanto, apesar deste mercado tão competitivo, existem 25 unicórnios Fintech em todo o mundo. Neste painel poderemos ouvir como três líderes destas startups, Revolut, Kabbage Inc. e Oscar Health, conseguiram transformar-se em raridades estatísticas

Dia 7 / 14h15 MoneyConf

Plataforma ou morte

A tecnologia está a colocar a Banca mais próxima, mais acessível e mais barata para os consumidores. As plataformas digitais são já uma realidade com um sucesso cada vez maior. Estarão os bancos tradicionais a acompanhar essa revolução? Para debater o tema, a organização juntou representantes da “velha” e da “nova” Banca

Dia 7 /12h05 MoneyConf

Dinheiro em caixa

Se está atento às financeiras tecnológicas e quer saber as tendências para 2019, então este painel é para si. No primeiro semestre deste ano, as Fintech conseguiram captar mais de 40 mil milhões de euros de investimento, num total de 381 negócios. Conseguirão atingir os 100 mil milhões em 2019?

Dia 7 / 13h45 MoneyConf

INTERNET DAS COISAS

Tudo à distância de um clique

A Internet das coisas (IoT), do inglês Internet of Things, será um dos temas em destaque na edição deste ano

Inteligência Artificial

Apesar de parecer algo de um futuro distante, a Inteligência Artificial é já uma realidade presente no nosso dia a dia. Está não só a alterar mas também a criar o nosso futuro. Qual será o seu impacto na economia global. Como é que as pessoas, as empresas e os países se podem preparar para esta mudança?

Dia 6 / 11h / Forum Rostra

A plataforma que se segue

A temática das grandes inovações e das tendências futuras do mundo tecnológico é um dos debates que mais promete, durante esta edição. Para discutir o tema, teremos no palco principal os criadores de duas das maiores plataformas digitais do planeta: Dick Costolo, CEO do Twitter, e o fundador do Tinder, Sean Rad

Dia 7 / 11:10h / Palco Principal

A rede e a segurança

O crescimento da IOT traz graves problemas de segurança, pois quantos mais aparelhos temos ligados à internet maiores são os riscos que corremos. O campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, agora embaixador de segurança da Avast, irá explicar as melhores formas de manter os hackers à distância das casas inteligentes

Dia 7 / 14h10 / binate.io