EMPRESAS: PEC acaba para empresas cumpridoras

PEC

Adeus, PEC

O Orçamento do Estado para 2019 acaba com o pagamento especial por conta (PEC) , ou seja, o imposto que as empresas adiantam ao Estado, desde que estas tenham a sua situação fiscal regularizada. O pedido de dispensa tem de ser feito no Portal das Finanças.

PPR do Estado

Apoio é para todos

Os gastos das empresas com os chamados "PPR do Estado" vão ser considerados em 120% na determinação do lucro tributável das empresas. Isto significa que podem descontar no IRC o valor desta despesa acrescido de 20%, mas em contrapartida têm que oferecer os Certificados de Reforma a todos os trabalhadores.