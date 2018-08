Contratação de Cristina Ferreira disputa 25% das receitas diárias das televisões

A ida da apresentadora Cristina Ferreira para a SIC - até agora tem a face mais visível da guerra de contratações entre as duas televisões privadas em Portugal - coloca em disputa cerca de um quarto do mercado potencial publicitário diário nas principais televisões de sinal aberto.

Segundo dados facultados pela agência de meios Carat à VISÃO, o investimento publicitário na RTP, SIC e TVI, nos períodos da manhã e de acesso ao horário prime time - aqueles em que a contratação da apresentadora mais pode impactar a TVI no imediato -, representa em conjunto cerca de 24% do total aplicado pelas marcas ao longo de todo o dia.

Além do programa da manhã Você na TV (em co-apresentação com Manuel Luís Goucha), Cristina Ferreira apresenta também o concurso Apanha se Puderes, ao final da tarde e imediatamente antes do Jornal das 8 e que serve de ponte para o horário mais lucrativo do dia, o prime-time. Assim, com a saída da apresentadora, será nos períodos da manhã e do final da tarde que mais deverá evidenciar a disputa entre as duas televisões, tanto as audiências como em investimento publicitário.

No caso da SIC, o período das manhãs (entre as 10:00 e as 13:00 e onde Cristina deverá manter um programa) recebeu no ano passado 9,4% do investimento total do dia, enquanto no caso da TVI esse share foi de 10,8% (8,7% na RTP). Já os finais da tarde (das 18:00 às 20:00) concentraram 13,6% do investimento diário no caso da SIC e 14% de todo o dia no caso da TVI (na RTP foi superior, de 17,5%).

Este último é um intervalo considerado crucial para a fidelização de espetadores no acesso ao horário nobre (20:00 – 00:00), que continua a ser aquele que maior fatia do investimento publicitário potencial absorve nos canais abertos ao longo do dia – mais de 40% em média nas três estações.

No ano passado, de acordo com os relatórios e contas das empresas, as receitas totais de publicidade de televisão tanto da cadeia de Carnaxide como da de Queluz de Baixo não chegaram aos 100 milhões de euros (98,16 milhões de euros e 98,19 milhões de euros respetivamente), enquanto as da RTP ficaram nos 18,4 milhões de euros.

A saída de Cristina Ferreira para a estação de Carnaxide foi conhecida esta quarta-feira, depois de 16 anos de ligação à TVI. O vencimento da apresentadora na SIC será condicionado ao cumprimento de objetivos, ficando uma parte significativa do salário dependente da conquista de audiências, apurou a VISÃO.

Apesar de a TVI e de Cristina Ferreira terem confirmado a saída, a Impresa e a SIC não se pronunciam publicamente sobre o tema nem sobre os valores envolvidos. O Correio da Manhã refere hoje que o salário base mensal deverá ser superior a 50 mil euros. Além da apresentação no canal de Carnaxide, Cristina Ferreira ficará ainda com o cargo de consultora executiva da direção-geral de entretenimento da estação.