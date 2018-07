Estas são as rotas aéreas mais rentáveis do mundo

Foi revelado o top 10 das rotas de maior sucesso do mundo. Ranking dominado pela British Airways com a sua ligação entre Heathrow, em Londres, e o JFK de Nova York a aparecer em primeiro lugar. Em 2017, esta ligação gerou cerca de 850 milhões de euros (cerca de 6% da receita total da companhia áerea inglesa), o que equivale a cerca de 21 euros por hora.

Esta não é, no entanto, a rota que mais lucra por hora. Esse feito pertence à Emirates e aos seus voos de ligação entre Heatrow e o Aeroporto Internacional de Dubai, cuja rota acumula cerca de 21,64 euros à hora. Este serviço aparece, porém, em terceiro lugar no top 10 do valor, acumulando, gerando cerca de 700 milhões de euros num único ano.

Esta pesquisa foi realizada pela empresa aérea OAG, entre Abril de 2017 e Março de 2018, analisando as rotas e as receitas das companhias aéreas. O estudo conclui que cinco das ligações mais rentáveis têm Heatrow como origem ou destino, o que fomenta ainda mais a discussão sobre a necessidade de expansão do principal aeroporto de Londres.

Todas as rotas do top 10 são operações de alto custo, conectando voos de longo curso e com muita frequência. Por exemplo, a ligação entre Melbourne e Sidney, an Austrália, opera cerca de 65 voos por dia, o que lhe vale um segundo lugar na lista mundial e o primeiro entre os voos domésticos, gerando mais de 730 milhões de euros por ano.

A ligação de Heathrow para Singapura, da Singapore Airlines, ficou em quarto lugar e faturou 606 milhões de euros, enquanto a rota da Cathay Pacific de Londres para Hong Kong, ficou em sétimo lugar, arrecadando 539 milhões de euros.

Top 10 das rotas mais rentáveis

1. Londres Heathrow - JFK Nova Iorque - British Airways

2. Melbourne - Sidney - Qantas Airways

3. Londres Heathrow - Dubai - Emirates

4. Londres Heathrow - Singapura - Singapore Airlines

5. Los Angeles International - JFK Nova Iorque - American Airlines

6. San Francisco International - Newark International - United Airlines

7. Hong Kong - Londres Heathrow - Cathay Pacific Airways

8. Londres Heathrow - Doha - Qatar Airways

9. Vancouver International - Toronto Pearson International - Air Canada

10. Sidnei - Singapura - Singapore Airlines