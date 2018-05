Quer saber quanto paga em impostos sobre os combustíveis? Agora tem uma ajuda

"O único momento em que #SomosTodosCenteno é quando vamos à bomba de gasolina." A frase, dita à VISÃO, é do deputado Pedro Mota Soares e serve para explicar, com uma dose de ironia à mistura, o lançamento do portal "Mais Imposto, Menos Combustível", uma ideia do CDS-PP para que os cidadãos possam calcular quanto pagam em impostos sempre que põem combustível nas suas viaturas.

No site criado pelos centristas e anunciado esta quinta-feira, o utilizador escolhe o tipo de combustível, indica o preço (por litro) da sua escolha e indica o número de litros de gasolina, gasóleo ou GPL com que pretenderia abastecer.

Com base nesses dados, o portal simula automaticamente o valor que terá de despender e, desse montante, indica as fatias que são arrecadadas pelo Estado, sob a forma de Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) e Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP). E existe uma conclusão imediata em qualquer cálculo: mais de metade da fatura deve-se a impostos.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, imediatamente a seguir ao plenário de quinta-feira à tarde, Mota Soares notou que o aparecimento do site maisimpostomenoscombustivel.pt "dá a cada português a possibilidade de saber quanto é que está a pagar de combustível e quanto está a pagar de imposto para o Estado".

"É muito importante que um português, sempre que vá a uma bomba de gasolina pôr 50 euros saiba que 31 são impostos, que em 30 euros de gasolina 19 são impostos ou em 20 de gasolina 12 são impostos", realçou o parlamentar democrata-cristão.

Além desta iniciativa, o partido presidido por Assunção Cristas apresentará no próximo mês uma iniciativa legislativa para eliminar aquilo a que designa por "sobretaxa" em matéria de ISP.

A apresentação do portal, refira-se ainda, aconteceu no dia em que a Comissão Europeia revelou o resultado de uma análise ao custo dos combustíveis no espaço comunitário: Portugal é o quinto país no ranking da gasolina mais cara, ao passo que ocupa a décima posição no que respeita ao gasóleo.