Estes são os empregos com mais oferta em 2018

O mercado de trabalho das Tecnologias de Informação segue em crescimento, com as ofertas de emprego a superarem a quantidade de profissionais disponíveis, mas o vasto setor da Indústria (Alimentar, Automóvel, Plásticos, Metalomecânica e Têxtil) também está a recrutar em força e assim vai continuar ao longo do ano, sobretudo no Norte, indica o estudo anual da consultora Msearch sobre as tendências do emprego em Portugal.

Em 2018, as previsões apontam para se manter a curva da queda do desemprego, a ponto de os trabalhadores começarem a ter alguma margem para negociar melhores condições, contrariando um ciclo “em que as organizações se sentiam ‘rainhas’ no processo de recrutamento”, por beneficiarem “de uma panóplia de excelentes candidatos” que lhes permitia “escolher entre os melhores por valores salariais bastante reduzidos”, pode ler-se nas conclusões do Msearch Market Trends 2018.

Baseado em dados recolhidos através de 4.000 entrevistas nos primeiros dois meses e meio do ano, a consultora avança com as funções que vão ser mais solicitadas pelos empregadores nos próximos meses em alguns setores de atividade. A saber:

Tecnologias de Informação: Programação Java (30% das ofertas nesta área)

Indústria: funções relacionadas com Qualidade e Manutenção (40%)

Logística: Responsáveis de processos logísticos (45%)

Finança e Banca: Contabilidade, Auditoria e Consultoria (30%) e finanças e controlo de gestão (30%)

Vendas e Merketing: perfis comerciais e de desenvolvimento de negócio (20%); perfis de retalho como gerente de loja, assistente de loja, responsáveis de setor e de departamento (20%); e perfis de grande distribuição como chefe de departamento, chefe de backoffice, gestor comercial e compradores (20%)