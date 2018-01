Estes foram os leilões mais insólitos de 2017

Todos os anos são leiloados milhares de artigos. Alguns deles são bastante raros e outros bastante curiosos. 2017 não foi exceção e o portal de leilões online Catawiki decidiu desenvolver uma compilação com os 10 leilões mais peculiares desde ano a começar com um saco de pó lunar e a acabar por cabelo de celebridades que já faleceram.

"Salvator Mundi", o último quadro do pintor italiano Leonardo Da Vinci nas mãos de um particular foi a leilão no mês de novembro em Nova Iorque. O valor inicial de licitação de obra era de 100 milhões de euros, mas o quadro foi 382 milhões de euros e tornou-se assim na obra mais cara de sempre. Alan Wintermute da Christie's, empresa de arte responsável pelo leilão, descreveu a obra à Euronews como "um grande quadro de Leonardo que esteve escondido durante mais de um século. Não é uma oportunidade de uma vida, mas de várias vidas". Esta pintura a óleo de apenas 60 centímetros mostra Jesus Cristo como salvador do mundo no estilo renascentista, a dar uma bênção com a mão direita levantada e os dedos cruzados. O quadro "Salvador Mundi" foi vendido em 1958 e esteve quase 50 anos desaparecido, reapareceu em 2005 e só seis anos depois a sua autenticidade foi confirmada. Esta obra foi comprada por um príncipe saudita e vai estar disponível no Louvre Abu Dhabi em breve.

O segundo artigo da compilação é o meteorito mais antigo da Terra. Estima-se que este meteorito tenha 4,5 mil milhões de euros, tanto como a formação do nosso planeta. Chama-se muonionalusta e embateu no norte da Escandinávia, a oeste da fronteira entre a Suécia e a Finlândia, há um milhão de anos. O primeiro fragmento deste meteorito foi encontrado em 1906, mas apenas foi descrito em 2010 por Arvid Gustaf Högbom, professor de geologia na Suécia. Em outubro, um fragmento deste meteorito, com cerca de 20 centímetros e 26kg, foi vendido por 16 mil euros a um colecionador húngaro.

Em setembro, a Catawiki procedeu ao leilão de um carro Mercedes que em tempos pertenceu ao Rei Juan Carlos de Espanha. O veículo totalmente blindado foi usado para atos oficiais pelos membros da família real no final dos anos 70 e é um Mercedes Benz 450 SEL azul, com cinco metros de comprimento e 2,230 kg de peso. Foi escolhido no dia da consagração de Juan Carlos como rei de Espanha e até hoje ainda mantém as bandeiras utilizadas na época. Esteve nas mãos de um colecionador particular durante 30 anos, até ser leiloado em Bilbau no ano de 2012 por 25 mil euros. Em 2017 foi leiloado de novo e acabou por ser comprado por 39,5 mil euros.

O quarto artigo da lista é uma tigela chinesa do século XI. Extremamente rara e antiga, a peça com 13 centímetros foi leiloada por 32 milhões de euros em cerca de 20 minutos. O leilão decorreu em Hong Kong no mês de outubro e foi organizado pela Sotheby's, uma sociedade de vendas por leilão com sede em Londres. A peça, que data da dinastia Song, um período entre os anos 960 e 1127, veio assim quebrar o recorde anterior, de 30 milhões, obtido em 2014 por uma taça de vinho da dinastia Ming, comprada por um magnata de Xangai. Nicolas Chow, vice-presidente da Sotheby's Asia considerou este leilão como um novo recorde para a cerâmica chinesa.

Um dos artigos mais insólitos desta lista é o cabelo leiloado de Elvis Presley. Homer Gill, cabeleireiro pessoal da estrela durante mais de 20 anos, guardou uma mecha de cabelo do cantor que acabou por ser vendida por 1300 euros. A acompanhar o cabelo estava um fragmento da toalha utilizada pelo artista e um certificado de autenticidade. Além do cabelo de Elvis, a Catawiki leiloou também mechas de cabelo de John Lennon e George Harrison, ambos da banda The Beatles, e do imperador francês Napoleão Bonaparte. As mechas dos integrantes dos Beatles foram recolhidas por John ‘O Gorman, responsável pelo departamento de maquilhagem da banda e renderam 1125 euros, pelo cabelo de John Lennon, e 2615 euros, pelo de George Harrison. O leilão referente ao cabelo de Napoleão Bonaparte atingiu os 2400 euros. Os especialistas da Catawiki sublinham que "os leilões de cabelo de personagens conhecidas que já faleceram despertaram um elevado interesse e sucesso de venda, porque os fãs imaginam que, tendo o cabelo dos seus ícones, mantêm consigo uma parte deles para sempre".

Também uma carta escrita a bordo do Titanic faz parte do top 10 dos artigos mais peculiares leiloados em 2017. A carta foi escrita por Alexander Oskar Holverson no dia 13 de abril de 1912, um dia antes da tragédia que vitimou mais de 1500 pessoas. Holverson escreveu a carta para a mãe que morava em Nova Iorque e classificou o navio como tendo "um tamanho gigante e equipado como um hotel palaciano". Acrescentou ainda que estava a gostar da comida e bebida a bordo. "Se tudo correr bem, chegaremos em Nova Iorque, quarta-feira, mãe". A carta, encontrada no caderno de bolso de Holverson quando o corpo foi retirado do mar, foi leiloada por Henry Aldridge & Son, uma casa de leilões em Inglaterra especializada objetos resgatados do Titanic. A carta foi vendida em outubro por 141 mil euros.

A bíblia mais pequena do mundo é o sétimo artigo desta lista. Foi feita no ano de 1727 em Londres pelo autor R. Wilkin através de técnicas tradicionais. Mede quatro por três centímetros, tem uma capa em couro, 278 mini páginas do novo e do velho testamento escritas em inglês e ainda 14 gravuras. Estas dimensões deram-lhe o título de a mais pequena versão tradicional impressa, além de ser uma das mais pequenas existentes em todo o mundo. Em abril de 2017, foi leiloada na Catiwiki por 3000 euros. todo o mundo.

A 20 de Julho de 2017, no 40º aniversário da primeira viagem do homem à lua registada com sucesso, foi leiloado um saco com pó lunar trazido por Neil Armstrong, comandante da nave Apollo 11 e o primeiro homem a pisar o solo lunar. Este saco esteve fechado dentro de uma caixa durante os últimos 40 anos no Johnson Space Center, centro de comando dos voos da NASA. Esta bolsa continha mais de 500 gramas de materiais da superfície lunar e foi leiloada pela casa Sotheby's no verão passado em Nova Iorque por 1,5 milhões de euros. O montante recolhido no leilão vai ser investido em caridade e na criação de uma bolsa de estudo na universidade de Northern Michigan University.

A plataforma Catawiki leiloou também uma peça de Lego em ouro por mais de 18 mil euros. Estas peças foram entregues pela Lego entre 1979 e 1981 a um número restrito de funcionários que trabalharam na empresa durante 25 anos. O bloco é de ouro maciço de 14 quilates, 25g de peso e o mesmo tamanho e forma que as peças de lego originais. Na altura do leilão, em fevereiro, o responsável da Catawiki em Portugal disse que a peça "pertencia a um membro da família de um parceiro de negócios italiano que ganhou a peça em 1980 pelo seu contributo para o desenvolvimento do mercado da Lego em Itália".

No ínicio de 2017, os leilões da Catawiki passaram a marca dos objetos e chegaram aos alimentos. Foi então leiloado um atum rabilho no mercado de peixe Tsukiji em Tóquio por 605 mil euros durante o leilão de Ano Novo. O peixe tinha 212kg e foi pescado na costa de Oma, em Aomori, no norte do Japão. Pelo sexto ano consecutivo, o vencedor do leilão de Ano Novo em Tóquio foi Kiyoshi Kimura, o presidente da cadeia de restaurantes Sushizanmai. Os preços elevados neste evento são uma questão de superstição para os japoneses que acreditam que licitar alto no primeiro leilão do ano dá sorte e é uma honra.

A Catawiki, combinação de "catálogo" e "wiki", foi fundada em 2008 e "originalmente concebida como um site para colecionadores gerirem e manterem o controle online das suas coleções". Atualmente a plataforma tem mais de 300 leilões semanais nas mais de 80 categorias, como por exemplo carros clássicos, jóias e selos. Desde 2011, quando realizou o primeiro leilão, a Catawiki já recolheu financiamento na ordem dos 86 milhões de euros de investidores mundiais e atua nos Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha e Portugal.

