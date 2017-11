Crescimento económico no terceiro trimestre confirma meta de 2017

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta terça-feira que, no terceiro trimestre, a economia portuguesa cresceu 2,5% em termos homólogos (abrandando face ao mesmo trimestre do ano passado) e 0,5% em cadeia (acelerando face aos três meses anteriores).

Para o ministério tutelado por Mário Centeno, este é um "crescimento elevado" e que "confirma as projeções do PIB para 2017", de um crescimento económico de 2,6% no conjunto deste ano.

"Este crescimento económico corresponde às expectativas traçadas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), corroborando a solidez dos cenários macroeconómicos subjacentes às projeções orçamentais", afirma.

Recorde-se que, na proposta de OE2018, o Governo reviu em alta a estimativa do crescimento da economia, de 1,8% para 2,6% este ano e de 1,9% para 2,2% no próximo.

O ministério destaca que os dados divulgados hoje "refletem o dinamismo da economia", assinalando que a Portugal cresce, em cadeia, "pelo 14.º trimestre consecutivo, num contexto de maior equilíbrio das contas públicas e das contas externas".

As Finanças sublinham também que o crescimento do PIB "acompanha uma evolução sólida do mercado de trabalho, com mais 141,5 mil empregos e menos 105,5 mil desempregados face a 2016, tendo a taxa de desemprego descido para os 8,5%".