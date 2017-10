Salários de outubro pagos com atraso na SATA

Até meio da tarde de hoje, os cerca de 1 400 trabalhadores da SATA ainda não tinham recebido os salários do mês de Outubro, apesar de a administração da empresa garantir à VISÃO que “a situação já está regularizada”.

Em comunicado enviado aos trabalhadores, horas antes, a administração da companhia aérea açoriana, presidida por Paulo Menezes, informou que “por razões de ordem técnica, não foi possível efetuar, atempadamente, o processamento dos vencimentos”. Lamentando o sucedido, a administração acrescentou que a situação estava a ser “regularizada”, e mostrou-se convicta “da sua muito breve solução”.

Contactada pela VISÃO, a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil considerou esta situação “inexplicável”, e criticou a administração da SATA por não ter avisado os trabalhadores com antecedência. “Quando falha o salário, os compromissos financeiros das pessoas ficam em causa”, disse a presidente, Luciana Passo, recordando ainda que, nos últimos anos, esta é pelo menos a terceira vez que os salários vão ser pagos com atraso empresa.

Mas, a meio da tarde, uma fonte da SATA garantia à VISÃO que a situação “já está ultrapassada”, estando os salários já em processamento. Devido ao feriado de amanhã, dia 1, o dinheiro só deverá chegar às contas bancárias da maioria dos trabalhadores na próxima quinta-feira, dia 2.

A SATA, detida pela Região Autónoma dos Açores, tem em curso um aumento do seu capital social a concretizar por fases, ao longo dos próximos seis anos, no valor total de 21,6 milhões de euros.