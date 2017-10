Saiba quanto vai pagar (a menos) de IRS em 2018

De acordo com a versão provisória do Orçamento do Estado para 2018, o Governo vai aumentar de 5 para 7 o número de escalões do IRS, desdobrando os atuais segundo e terceiro patamar de rendimento, que passam a ter taxas de 23%, 28,5%, 35% e 37%. O chamado mínimo de existência (o montante até ao qual os contribuintes ficam isentos do imposto) também sobe, e a sobretaxa de IRS, aplicada durante a crise, acaba de vez. A sua extinção é, aliás, o benefício concedido às famílias dos dois últimos escalões (a partir de 36 865 euros de rendimento anual), onde não há desdobramento de escalões nem redução das taxas do imposto.

Com base nas alterações, a consultora EY desenhou vários cenários para que possa ver em que medida é que, no seu caso, o garrote fiscal vai aliviar. CONSULTE AQUI OS QUADROS COM TODAS AS SIMULAÇÕES - (CLIQUE AQUI SE DESEJAR DESCARREGAR O DOCUMENTO EM PDF)

