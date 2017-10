Veja como vão ser os escritórios do futuro

1 / 9 PAULO ALEXANDRINO 2 / 9 José Carlos Carvalho 3 / 9 Tiago Miranda 4 / 9 Marcos Borga 5 / 9 6 / 9 Brooks Kraft 7 / 9 Noah Berger 8 / 9 9 / 9

Quem já invejou os escritórios de Mad Men que se acuse. Os cenários desta série de culto sobre uma agência de publicidade ganharam, aliás, vários prémios. E aqui estamos nós, no século XXI a sonhar com um local de trabalho como o que tinha Don Draper, nos anos 60, com uma decoração modernista ‘mid-century’ (agora chamamos-lhe “retro” ou “vintage”), nas torres mais badaladas de Manhattan, onde os últimos gritos da tecnologia eram a fotocopiadora Xerox 914 e a máquina de escrever elétrica IBM Selectric, banda sonora permanente nos dedos das secretárias.

Muito mais recentes, os escritórios da série de advogados The Good Wife, com um design entre o tradicional e o contemporâneo, são porventura um retrato mais fiel a muitas empresas atuais bem estabelecidas nos centros das nossas cidades. Em comum com Mad Men, o enredo de The Good Wife tem um aspeto: qualquer sócio, diretor, coordenador ou outro tipo de chefia disputa o gabinete do seu superior hierárquico. São espaços sinónimos de poder – quanto mais alto o cargo mais largo e confortável o gabinete, com a sua cadeira ergonómica e melhor luz natural ou a vista mais apetitosa. Ainda é assim em 2017. Mas isso está fora de moda.

“Essa cultura antiga em que cada diretor tem o seu próprio gabinete e cada departamento está segmentado em termos de espaço dentro da empresa ainda existe. Mas a tendência é outra, adaptada a uma nova filosofia de trabalho. Não é só o open space [com as chefias a misturarem-se com os restantes trabalhadores]; é a criação de espaços informais colaborativos, multifuncionais, onde se pode relaxar e trabalhar ao mesmo tempo”, explica Paulo Jervell, sócio do Openbook, um atelier de arquitetura português que tem desenhado sedes de grandes multinacionais.

As grandes receções tipo “lounge de aeroporto” ou “lobby de hotel”, com vários conjuntos de sofás e mesas, onde tanto se pode estar à conversa com os colegas como em reunião com um cliente; os espaços de bar e a copa para as refeições, onde tanto se come como se trabalha; as salas de reuniões de vários tamanhos, apetrechadas com a mais recente tecnologia para comunicar em videoconferência; os espaços verdes e exteriores, como os jardins e os terraços… São estas as grandes tendências atuais dos mundo dos escritórios.

Tudo isto para prolongar os momentos de pausa no local de trabalho? Para se beberem mais cafés e se fumarem mais cigarros? “Espaços dedicados à colaboração e ao trabalho de equipa têm enorme impacto na produtividade. Oferecer aos empregados a possibilidade de escolherem onde e como trabalham dá-lhes uma sensação de controlo e isso contribui para a sua realização profissional e para o seu comprometimento [face à empresa]”, conclui um estudo da consultora e gestora imobiliária JLL. Chegamos ao ponto-chave: a produtividade.

Felicidade no trabalho

“Ainda há muitas empresas deslocadas deste conceito; estão demasiado preocupadas com os custos e nem se apercebem que, com um pequeno investimento no espaço, podem dar um grande incremento na produtividade, com os resultados que isso lhes traz”, afirma Pedro Lancastre, diretor geral da JLL Portugal, que emprega 240 pessoas.

O conceito é o da felicidade, para muitos objetivo último da vida. Cerca de 70% dos trabalhadores consideram que sentirem-se felizes no local de trabalho é a experiência mais importante para a realização profissional, conclui o estudo da JLL, intitulado Workplace Powered by Human Experience, e que foi realizado com base em inquéritos junto de mais de 7 300 trabalhadores de empresas como a BP, a Cisco, a Coca-Cola, o Facebook, a Google, o LinkedIn, a Lufthansa, a Samsung ou a Uber.

Mas o que é isso de ser feliz a trabalhar? Sessenta por cento dos inquiridos diz que tem a ver com o reconhecimento do seu trabalho; e mais de 50% fala em “desenvolvimento e conhecimento pessoal” e em “criatividade”.

E também já lá vai o tempo em que era aceitável ter uma chefia agressiva, a comunicar uns decibéis acima do suportável, que humilha os trabalhadores ou os trata como crianças. Apesar de tudo, já estamos bem longe da “alegria no trabalho” apregoada por Salazar. “A dedicação de um trabalhador está diretamente relacionada com a confiança que nele é depositada (conceito apontado como tendo o maior impacto positivo no empenho), mas também com a gentileza com que é tratado e a autonomia que lhe é dada para tomar iniciativas”, continua o estudo.

Pedro Lancastre tem um conselho para os empregadores que ainda não compreenderam a nova realidade. “É melhor que se adaptem. Apesar do desemprego que ainda há, as pessoas que vão trabalhar para as empresas têm algum poder de decisão. Querem ir para sítios onde se sintam bem e se revejam com a liderança e com o local de trabalho. Qualquer empregador quer sempre atrair os melhores talentos, os líderes querem estar bem rodeados e têm de pôr à disposição das pessoas as melhores condições para trabalhar, mesmo que não possam dar o melhor salário. Se não o fizerem arriscam-se a que as pessoas mudem para outra empresa. A vida evolui com os bons exemplos”.

‘Era uma massagem, se faz favor’

E vamos de novo ao encontro das últimas tendências de locais de trabalho. A primeira coisa a ter em conta faz parte do senso comum: espaços luminosos, modernos, onde se respira bem dão logo outro ânimo ao invés de caves sombrias de ar abafado ou de apartamentos de habitação com o chão de madeira a ranger, transformados em escritórios ou em consultórios médicos, como ainda acontece muito em Lisboa.

Na capital, aliás, tivemos há uns anos a deslocação de muitas empresas (sobretudo aquelas com grande número de trabalhadores) para os concelhos limítrofes, onde encontravam mais espaço para oferecer condições condignas aos seus empregados. Um dos exemplos foi a instalação de grandes empresas no Lagoas Park, em Oeiras.

No centro da cidade mantiveram-se atividades como as das consultoras ou os escritórios de advogados, empresas que recebem muitas visitas de clientes e devem manter-se em locais centrais, de prestígio e bem visíveis. Mas dentro da cidade, o eixo Avenida da Liberdade/Baixa deixou de ser obrigatório para uma empresa de topo. Até porque há edifícios de escritórios aqui a serem transformados em habitação (sobretudo para turismo), uma vez que é esta utilização que os torna mais valiosos.

“A EDP deu o primeiro passo, mudando-se para a Avenida 24 de Julho e há muitas empresas a irem para lá, até de setores mais tradicionais. Por exemplo, os escritórios da Vieira de Almeida vão para junto ao Mercado da Ribeira; a Abreu Advogados foi para Santa Apolónia… A zona ribeirinha começa a atrair muitos espaços de escritórios e existe a expectativa de que esse eixo se prolongue por Marvila, Beato, até fazer a ligação ao Parque das Nações. Há espaço e existem muitos edifícios abandonados para recuperar”, explica Paulo Jervell.

A sede da Deloitte Portugal, na Avenida Duarte Pacheco, foi desenhada pelo seu atelier e as novas tendências estão todas lá – sobretudo aquele enorme lobby de entrada, que mais parece pertencer a um hotel de cinco estrelas, com os seus sofás modernos e os jardins verticais a escalarem as paredes.

Em Lisboa, esta consultora internacional disponibiliza aos seus trabalhadores serviços de manicure, massagens, nutricionista, alfaiate e parafarmácia. A sede da Google em Mountain View, na Califórnia, (que serviu de inspiração à sede da empresa ficcional Hooli, da série de televisão Silicon Valley), é um complexo com largos jardins, onde os empregados andam de bicicleta e têm acesso a uma série de campos de jogos. Sauna, massagens, cabeleireiro, ginásio, lavandaria, snacks à borla são outros dos serviços disponibilizados, algo muito valorizado pelos trabalhadores. A Google, como a Virgin, são das raras empresas no mundo que criaram o cargo de um Chief Hapiness Officer, um diretor que se dedica, a tempo inteiro e em exclusivo, à promoção do bem-estar no local de trabalho.

Trabalhar em toda a parte

Mas atenção. “Não basta pôr uns jogos no escritório. É importante apostar na formação das pessoas”, avisa Pedro Lancastre. Os Millennials, a geração nascida entre 1980 e 1996, que as empresas tanto querem atrair, já não são crianças. E os seus horizontes não estão limitados por uma fronteira.

Tecnológicos e globais, têm o mundo inteiro à sua frente e, dizem os estudos, já não estão para passar a vida no trabalho. A conciliação com a vida pessoal é um valor para estes jovens.

Então para que servem todos estes espaços de trabalho, criados para atrair o trabalhador a passar ali a maior parte das horas do seu dia, se os jovens procuram é flexibilidade e a possibilidade de trabalharem tanto no escritório como em casa (ou nos transportes, ou na praia, ou nos jardins públicos)?

“As pessoas querem ter flexibilidade, mas agora não vai toda a gente para casa a tempo inteiro em teletrabalho. Aliás, em certas tarefas, o trabalho em grupo é bem mais produtivo. Está provado que um mais um é mais do que dois. O importante é que as empresas sejam ágeis e deem flexibilidade quando é preciso. E também depende muito da função. Se um broker [agente imobiliário] passa muito tempo no escritório à secretária, isso é mau sinal”, diz Pedro Lancastre.

Por vezes as melhores ideias nascem numa pausa para um café ou para um cigarro (aliás, também por causa do tabaco, as empresas já não dispensam a existência de um espaço exterior no escritório, nem que seja apenas um pequeno terraço). Com um computador portátil e um smartphone, trabalha-se até na copa. E os micro-ondas são figuras centrais num escritório por causa da marmita. Esta “moda”, que nasceu durante a crise por razões económicas, veio para ficar – as pessoas perceberam que a comida que trazem de casa é mais saudável.

Depois há salas de reuniões enormes, salas para quatro pessoas, salas para duas apenas (chamadas one to one), espaço onde se pode reunir sem incomodar as pessoas no open space. E recuperaram-se também as quase extintas cabinas telefónicas, para as videochamadas mais privadas.

“O escritório deixou de ser um local de trabalho onde se está das 9h00 às 17h00 e passou a ser um espaço de estar e reunir, onde as pessoas se encontram. No futuro talvez se vá ao escritório duas vezes por semana, reunir e trocar informações com os colegas, pois pode-se trabalhar em qualquer lugar”, refere Carlos Cardoso, da empresa de arquitetura Tetris. Este arquiteto sublinha o grande crescimento dos espaços de convívio (copas, cafetarias, lounge), que ocupam agora para cima de 50% das áreas do escritório.

Com tanto espaço social onde se pode trabalhar, não deixa de ser irónico que dois grandes bancos ingleses – o Barclays e o Lloyds – tenham sido “apanhados” a instalar sensores debaixo das mesas dos seus trabalhadores. São dispositivos que monitorizam quanto tempo os funcionários passam sentados à secretária. A revelação causou a maior das polémicas, mas o Barclays garante que “os sensores não monitorizam pessoas nem a produtividade, avaliam o uso do espaço dos escritórios. Este tipo de análise ajuda-nos a reduzir custos, por exemplo, administrando o consumo de energia ou identificando oportunidades para flexibilizar mais os ambientes de trabalho.”

A explicação não convenceu todos e os sindicatos garantem estar de olho nesta “vigilância tipo Big Brother”. Afinal, o que separa os escritórios do futuro e as relações de trabalho do passado é um presente onde ainda cabe tudo. Das massagens na sede da Google, na Califórnia, às caves irrespiráveis do Bangladesh, onde ainda se encontram crianças a trabalhar para as grandes marcas da roupa que vestimos.

Artigo publicado na VISÃO 1279 de 7 de setembro