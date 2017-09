Quatro passos para alugar casa a estudantes

O mercado dos estudantes ainda é o reino da informalidade, onde se estima que 80% dos quartos sejam alugados sem recibo. Mas com o aparecimento das residências privadas, a exigência é outra. Os passos para se legalizar

Faça um contrato escrito com cada um dos estudantes

No contrato deve constar: identificação das partes e dos fiadores (se for o caso); o objeto de arrendamento (se é a casa toda ou um quarto ou anexo); a finalidade (contrato de arrendamento habitacional temporário) e o prazo do contrato; o valor da renda e da caução, assim como um teto máximo mensal para as despesas, caso estas estejam incluídas. Pode juntar anexos com as regras da casa ou com o inventário do recheio dos espaços que vai alugar

Registe-se no Portal das Finanças

Aí indica a data de início do contrato e os seus termos, identificando as partes (siga este caminho: Cidadãos/Entregar/Arrendamento/Comunicar início de contrato). Depois de submeter o contrato recebe a guia de pagamento do Imposto de Selo

É nesse portal que também poderá passar os recibos eletrónicos mensais.

Tenha em conta os seus deveres

Despesas de manutenção e conservação do imóvel estão a cargo do senhorio. É também da sua responsabilidade o pagamento do IMI e das quotas do condomínio

Pode renunciar ao contrato antes do seu termo

Nesse caso, deverá fazer uma comunicação escrita ao inquilino (enviada em carta registada) com uma antecedência mínima de 120 dias (para contratos superiores a 1 ano) ou de 60 dias (para contratos entre 6 meses e 1 ano)

SAIBA TUDO SOBRE O GRANDE NEGÓCIO DE ALUGAR CASA A ESTUDANTES NA VISÃO DESTA SEMANA, QUINTA FEIRA NAS BANCAS