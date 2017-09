INE revê crescimento económico do 2.º trimestre em alta para 3%

Com a divulgação das Contas Nacionais Trimestrais, o INE atualizou a sua base de dados, melhorando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, de 2,9% para 3%, o que revela que a economia portuguesa está em aceleração.

Esta é a segunda revisão em alta do PIB do segundo trimestre feita pelo INE: em 31 de agosto, a autoridade estatística disse que a economia tinha crescido 2,9% entre abril e junho, acima dos 2,8% divulgados na estimativa rápida de 15 dias antes.

A estimativa oficial mais recente do Governo aponta para um crescimento da economia de 1,8% este ano, depois de ter crescido 1,4% em 2016. No entanto, o ministro das Finanças já admitiu, em entrevista à Reuters, um crescimento superior a 3% entre abril e junho deste ano, o que resultará num crescimento anual de mais de 2%.