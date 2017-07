Um guia para comprar e (sobretudo) poupar online

Fazer compras na internet (e colocar online o número do cartão de crédito) ainda assusta muita gente. Mas isto já não é futuro, é presente. Na União Europeia, 65% dos jovens até aos 34 anos já compra na internet. Em Portugal, neste tipo de negócios, os consumidores beneficiam de certas proteções que as compras presenciais não têm. Por exemplo, nas compras à distância existe o direito ao arrependimento, ou seja, o cliente pode devolver o que comprou, no prazo de 14 dias, sem dar qualquer explicação. Já nas lojas, o cliente só tem o direito a reaver o seu dinheiro se o artigo tiver defeito (embora muitas lojas aceitem trocas, não são obrigadas a fazê-lo se não houver defeito). Por outro lado é preciso ter atenção às taxas alfandegárias se encomenda de sites fora da União Europeia.

MODA

www.surfdome.pt

Na Surfdome encontra produtos das principais marcas de surf com descontos que podem ir até aos 70%. Para produtos de outros desportos, o Sportsdirect é outro site a visitar

Calções de banho para homem

Loja física: €55,99

Neste site: €22,98 + €2,95 de portes

POUPANÇA €30,06

www.clubefashion.com

Este site está mais focado em roupa (de homem, mulher e criança) e em acessórios, mas também se encontram artigos de decoração para a casa.

Relógio de senhora

Loja física: €169

Neste site: €45,99 com portes grátis

POUPANÇA €123,01

ELETRODOMÉSTICOS E TECNOLOGIA

Nada melhor do que usar os sites com comparadores de preços. Para tecnologia, o Clubtek tem habitualmente bons negócios

www.kuantokusta.pt

Smartphone topo de gama de 32 GB

Preços entre €640 e €840

DIFERENÇA €200

www.shopmania.pt

Televisor de 81 cm

Preços entre €256 e os €335

DIFERENÇA: €79

BELEZA

www.fapex.pt

Perfumes e cosmética online com uma boa secção de promoções semanais

Eau de Toilette unissexo, 100 ml

Loja física: €60,60

Neste site: €18,90 + €5,95 de portes

POUPANÇA €35,75

www.farmacia-morlan

Uma farmácia espanhola com preços bem mais interessantes do que aqueles que se encontram em Portugal

Creme hidratante para bebé

Loja física: €18,19

Neste site: €12,99 (portes grátis a partir de €80)

POUPANÇA €5,2

10 SITES DE DESCONTOS

COM PRODUTOS DIVERSOS, DE ARTIGOS PARA A CASA A ESCAPADINHAS

Atenção: Nestes sites convém estar mesmo informado sobre os preços, uma vez que as verdadeiras pechinchas se misturam com negócios que podem não ser assim tão vantajosos. Além disso, vá com a cabeça fria, pois muito facilmente o entusiasmo leva a melhor e acabamos por adquirir bens de que não necessitamos. No caso de escapadinhas, viagens e alojamento, veja bem a questão das datas, pois nem todas estão disponíveis.

www.goodlife.com.pt

forretas.com pt.

letsbonus.com

voucher.sapo.pt

loja.lifecooler.com

www.cardume.pt

descontos.pt

wone.pt

www.livoo.pt

www.planeo.pt

LER MUITO SEM GASTAR DINHEIRO

Não, não o vamos mandar para as bibliotecas, em vez de andar a gastar dinheiro em livrarias. Embora essa seja também uma excelente forma de poupar.

Mas pode nem sequer sair de casa, explorando o departamento de livros usados da Amazon ou visitando sites com livros digitais gratuitos em português. Ei-los:

www.bibliotronicaportuguesa.pt

www.gutenberg.org/wiki

projectoadamastor.org

www.luso-livros.net