Boas ideias para poupar nas férias

Na altura de marcar as suas férias, se comparar vai sair a ganhar. Utilize os motores de busca da Internet que agrupam todas as companhias aéreas e apresentam as tarifas mais baratas. Faça o mesmo se quiser marcar hotel ou apartamento, procurando os sites que comparam os preços. Quanto mais cedo o fizer, maior a hipótese de conseguir aquelas férias de sonho a um preço acessível. Antes de pagar, verifique os preços finais.

Para alojamento

www.trivago.pt

www.booking.com

www.homeaway.pt

Para viagens

www.skyscanner.pt

Hooper (app disponível para iOS e Android)

Para poupar mais

DICA 1

Pesquise os preços a partir de computadores diferentes. Peça ajuda aos amigos se for preciso.

Muitos sites de viagens e alojamento conseguem identificar o endereço IP do seu computador e subtraem-lhe a informação sobre novos descontos ou promoções. Em alternativa, apague os cookies quando terminar uma pesquisa.

DICA 2

Alguns sites disponibilizam alertas de preços que o avisam sempre que as tarifas descem. Basta acioná-los e esperar pelo dia em que aquela viagem vai finalmente custar-lhe uma pechincha.

SABIA QUE

Nos Açores, o encaminhamento entre ilhas é gratuito nos voos da Sata.

Basta comprar uma viagem com origem ou destino em Portugal Continental para que a transportadora assegure, sem encargos, a deslocação para outra ilha que não a de entrada ou de saída no arquipélago. O mesmo se aplica a quem viajar de ou para o Funchal, na Madeira.

TOME CUIDADO

A Comissão Europeia emitiu recentemente um alerta contra sites de viagens que acrescentam valores "adicionais numa fase tardia do processo de reserva sem informar claramente o consumidor", ou em que "os preços de promoção não correspondem a nenhum serviço disponível".