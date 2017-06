Dois milhões de pensionistas com aumentos extraordinários em agosto

O aumento extraordinário de pensões de reforma em Agosto, que vai beneficiar quem tem pensões cuja soma não ultrapassa os €631,98 euros, abrange cerca de 2 milhões de pensionistas, segundo uma estimativa do ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou a medida já prevista no Orçamento do Estado para 2017.

Em causa, estão os pensionistas que não beneficiaram de qualquer atualização entre 2012 e 2015 e que, depois de terem recebido um aumento de 0,5% em janeiro, irão ver o valor conjunto das suas pensões voltar a subir até perfazer os €10.

Ou seja, se uma pensão de €500 foi atualizada em €2,5 em janeiro, terá, a partir de agosto, um aumento extraordinário de €7,5, de forma a chegar aos €10.

Já os pensionistas que recebem uma ou mais pensões até €631,98, mas que beneficiaram de atualizações anuais entre 2012 e 2015 (estão nessa situação as pensões mínimas, sociais ou rurais), irão também ver o valor conjunto das suas pensões subir em agosto, mas só até perfazer €6.

Esta atualização extraordinária das pensões deverá custar ao erário público €194 milhões anuais a partir de 2018. Este ano, representa uma despesa de €83 milhões, já que só será aplicada nos últimos cinco meses do ano.