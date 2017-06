Banco Santander compra Banco Popular por um euro

O Banco Santander anunciou hoje que, com a compra do Banco Popular, a instituição torna-se no maior banco em Espanha e o Banco Santander Totta no maior banco privado em Portugal em ativos e no apoio às empresas e às famílias portuguesas.

Em comunicado, a instituição esclarece que no âmbito da compra do banco espanhol hoje anunciada, o Banco Santander Totta incorporará o Banco Popular Portugal, "criando as condições para desenvolver ainda mais a sua atividade de apoio às famílias e empresas portuguesas".

"A decisão hoje tomada garante aos clientes do Banco Popular Portugal e aos seus cerca de 1.000 colaboradores os benefícios da solidez e confiança que são reconhecidos ao Santander Totta", lê-se no documento.

Como parte da operação, o Santander tem previsto realizar um aumento de capital de aproximadamente 7.000 milhões de euros, "que cobrirá o capital e as provisões necessárias para reforçar o balanço do Banco Popular", segundo um comunicado enviado à Comissão de Comissão de Mercado de Valores (CMVM).

com Lusa