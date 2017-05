Se andar de transportes públicos, estacionar à entrada de Lisboa pode custar-lhe 50 cêntimos… por dia

Estacionar às portas de Lisboa, por 50 cêntimos diários, vai ser possível a partir do próximo mês de junho. O primeiro de quatro novos parque de estacionamento da EMEL, com 500 lugares, vai ser aberto na Ameixoeira. Seguem-se, ainda sem data, outros três parques na Pontinha, Areeiro e Pedrouços.

De acordo com o jornal Público, estes novos locais de estacionamento, que a empresa municipal EMEL quer criar em alguns acessos à cidade de Lisboa, deverão ter um custo único de 50 cêntimos desde que o seu utilizador detenha um título válido para deslocar-se de transportes públicos dentro da cidade.

Este preço de 50 cêntimos, consensual entre as entidades que geram o estacionamento na capital, é mais baixo do que a tarifa das zonas de estacionamento “verdes” - as mais baratas dentro da cidade, custando 80 cêntimos por hora, no período das 9h às 19h, ou 8 euros por dia. Nas zonas “amarelas”, o preço diário atinge 11,20 euros e, nas zonas “vermelhas”, 16 euros.

Para já, está prevista a instalação de 4 novos parques “dissuasores” para uma pequena parte dos cerca de 400 mil automóveis que todos os dias úteis entram de manhã e saem ao final da tarde da cidade de Lisboa. Além da Ameixoeira (500 lugares),deverão surgir novos parques na Pontinha (2 mil), Areeiro, (300) e Pedrouços (150).

A EMEL está também a negociar preços mais baixos com as empresas privadas que gerem parques situados à entrada de Lisboa, designadamente no Estádio da Luz (800 lugares), Estádio de Alvalade (200) e Pingo Doce da Bela Vista (370).