Grupos de media reclamam o “rasto digital” dos seus leitores

Trinta e três grupos de media, entre os quais a Impresa (proprietária da VISÃO, Expresso, SIC e outros títulos) subscreveram uma carta aberta, dirigida ao Parlamento e ao Conselho europeus, criticando um novo regulamento comunitário que vai permitir aos gigantes da tecnologia - Facebook, Apple, Microsoft, Google, Yahoo e Amazon (através da assistente Alexa) – beneficiarem da informação sobre os leitores que acedem aos sites de notícias através dos seus navegadores.

Chamando a atenção para a redação do novo regulamento comunitário sobre privacidade e proteção de dados pessoais no digital, os grupos de media europeus afirmam recear que um reduzido número de “poderosas plataformas” digitais possa recolher e apropriar-se dos metadados sobre os hábitos de consumo dos leitores de notícias online de títulos como o El País, Le Monde, Financial Times, The Guardian, La Repubblica¸ Der Spiegel, Die Zeit, Libération e Telegraph, entre outros.

A atual legislação europeia obriga os utilizadores dos sites de informação a darem um consentimento expresso à aceitação de cookies (“arquivos” digitais que reúnem as suas preferências de navegação), mas o novo regulamento sobre privacidade digital nas comunicações eletrónicas, ainda em discussão, permite que essa permissão passe a ser dada uma única vez, de forma global, no interface do navegador.

Alertando para o “domínio absoluto” dos gigantes da Internet, capaz de agravar as assimetrias entre os grupos independentes e as plataformas digitais globais, os subscritores da carta avisam para as dificuldades esperadas na comunicação com os seus leitores, a diminuição da transparência e a desproteção dos cidadãos. Os grupos de media acreditam que a perda de controlo sobre esses dados vai limitar a sua capacidade de oferecer ao público digital uma informação de qualidade, impedindo-os também de realizarem operações de marketing e de publicidade personalizadas.

“Os media utilizam os dados dos seus leitores para melhorarem os produtos e serviços, oferecendo-lhes informação e publicidade digital relevantes”, sustentam os grupos de comunicação, enquanto lamentam que surjam obstáculo à angariação de receitas publicitárias essenciais para financiar o jornalismo. Na sua ótica, a posição de domínio do Google e do Facebook, que já controlam 20% da facturação digital mundial, seria ainda maior.

Apesar das críticas, os signatários da carta dão o seu apoio à proposta europeia, considerando-a uma peça essencial para restaurar “a confiança dos cidadãos sobre a utilização dos seus dados na Internet”.