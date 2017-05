Recorde a entrevista a Nuno Sebastião, agora eleito 'Empreendedor do Ano' pela London Business School

RECORDE A ENTREVISTA:

Nuno Sebastião, CEO da Feedzai: "Olho para trás e UAU... Éramos três tipos e um cão!"

A prestigiada London Business School (LBS) acaba de reconhecer o português Nuno Sebastião como Empreendedor do Ano 2017, fruto do seu trabalho desenvolvido no âmbito da criação de Inteligência Artificial mais acessível.

Com sede em Coimbra, a Feedzai é especializada em data science, que torna a banca e o comércio eletrónico seguros usando machine‐learning em tempo real para analisar grandes quantidades dados para detetar e prevenir fraude em transações electrónicas.

O software "Fraud Prevention That Learns" permite reduzir os riscos inerentes às compras online e às operações bancárias, quer pessoalmente, quer online ou através de dispositivos móveis, detectando fraudes através de uma análise histórica e comportamental dos dados da organização.

A Feedzai conta atualmente com cerca de 180 colaboradores em todo o mundo, e planeia crescer para cerca de 300 até ao final de 2017. Em 2016 a empresa superou a barreira dos 130 milhões de dólares em contratos e 35 milhões de dólares em vendas.