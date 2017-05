Economia cresce 2,8% e regista o maior avanço em quase dez anos

A economia portuguesa conheceu, no arranque deste ano, o seu melhor trimestre da última década. Os dados da estimativa rápida do INE, divulgados esta manhã, indicam que, entre janeiro e março, o PIB nacional cresceu 2,8%, em comparação com igual período do ano passado. Desde o quarto trimestre de 2007 que o PIB não avançava a este ritmo.

Em relação ao último trimestre do ano passado, a economia portuguesa acelerou 1%, contra uma variação em cadeia de 0,7% no trimestre anterior. Já em termos homólogos, no trimestre anterior o PIB tinha crescido 2%.

Segundo a nota do INE, as exportações cresceram mais do que as importações e o investimento acelerou. “Esta aceleração resultou do maior contributo da procura externa líquida, que passou de negativo para positivo”, lê-se no comunicado, onde se acrescenta que “a procura interna manteve um contributo positivo elevado, embora inferior ao do trimestre precedente”. O instituto de estatística adianta ainda que o investimento melhorou, embora o consumo privado tenha desacelerado.

A estimativa do INE confirma as projeções avançadas por vários organismos que acompanham a evolução da economia nacional e que, desde há vários dias, vinham antecipando um crescimento homólogo superior a 2% do PIB.

A estimativa que mais se aproximou foi a da Católica-Lisbon Forecasting Lab, que antecipou uma subida de 2,7%, enquanto o ISEG apontava para 2,4%. O Fórum para a Competitividade ficou nos 2,1%.