Com a compra do Brio, Sonae reforça no negócio da comida saudável

É um gigante da distribuição mas mostra um interesse cada vez maior num negócio, ainda de nicho, como o da alimentação biológica. A entrada da Sonae neste segmento começou em dezembro, com a compra de 51% da empresa que gere os 22 restaurantes da cadeia Go Natural, seguiu-se a abertura do primeiro supermercado da marca e, agora, a aquisição, anunciada hoje, de 100% dos seis supermercados biológicos da marca Brio, situados na zona metropolitana de Lisboa, por um valor não divulgado. O negócio foi concretizado com o The EdgeGgroup, um fundo de investimento e de capital de risco liderado por Miguel Pais do Amaral que geria a cadeia desde 2010.

Esta incursão da Sonae na alimentação biológica, que através da Sonae MC gere as cadeias de hiper e supermercados Modelo e Continente, assenta numa aposta de crescimento na área de saúde e bem-estar, em particular no segmento da comida saudável. Através da Brio, a primeira cadeia de supermercados deste tipo lançada em Portugal, a Sonae vai também ganhar acesso a uma rede alargada de fornecedores, no segmento biológico, à qual poderá recorrer para abastecer as suas grandes superfícies comerciais.

Em comunicado, Luís Moutinho, CEO da Sonae MC, afirma que, com este negócio, o grupo “reforça a posição de liderança” no retalho alimentar saudável e “contribui para o compromisso de proporcionar a melhor e mais acessível oferta a todos os consumidores, quaisquer que sejam as suas necessidades ou estilos de vida”.

No âmbito desta estratégia, a Sonae MC conta já com espaços de alimentação biológica e saudável nas lojas Continente, e de áreas especializadas em saúde e bem-estar na Well’s.

A Brio, lançada em 2008, foi vendida no início da década ao The Edge Group, um fundo que gere empresas imobiliárias e que atua em negócios de elevada rentabilidade. Quando a marca foi adquirida, contava apenas com uma loja e faturava 500 mil euros por ano. Hoje tem 6 lojas na zona de Lisboa e fatura 5 milhões de euros por ano. De acordo com o comunicado enviado ao mercado, a finalização da venda à Sonae ainda está “condicionada à verificação de condições suspensivas, previstas no acordo.”

Já a Go Well, empresa que gere a marca Go Natural, e da qual a Sonae detém 51%, registou um volume de negócios de 6,4 milhões de euros no ano passado. Nos planos da Sonae, está a abertura de mais cinco supermercados da marca ainda este ano.