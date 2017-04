Câmara de Peniche lança ultimato à Caixa

O município de Peniche está indignado com a decisão da Caixa Geral de Depósitos de fechar o balcão que tem em Atouguia da Baleia e promete retaliar.

Ontem, foi aprovado em reunião de câmara uma posição conjunta a enviar para o ministério das Finanças e para o conselho de administração da Caixa. O presidente da câmara António Correia não compreende esta decisão e conta que Peniche tem já um historial de má relação com o atual presidente da Caixa, Paulo Macedo: “já quando era ministro da Saúde nunca nos recebeu para discutir o assunto do encerramento da urgência no concelho. Não esperamos que agora tenha uma atitude diferente”, sublinha em declarações à VISÃO.

Mas se a Caixa não quer manter o balcão de Atouguia da Baleia, “se não é importante para o banco público, então a Caixa também não é importante para o município de Peniche”, diz o autarca comunista. O efeito prática será o encerramento de todas as contas que a autarquia tem neste momento na CGD e que, segundo informação avançada à VISÃO, totaliza perto de 1,5 milhões de euros.

São sete contas de depósito à ordem, onde se engloba, por exemplo, uma conta relativa ao Museu e outra relativa ao programa comunitário FEDER, em que são creditados todos os valores respeitantes às diversas candidaturas. A de maior valor é a conta geral do município de Peniche, com um saldo médio de 1,199 milhões de euros, associada a um multibanco instalado na tesouraria e onde são creditados impostos, fundos, pagamentos de taxas e licenças por parte dos munícipes, etc.

António Correia garante que o concelho a que preside não vai baixar os braços e que continuará a lutar para reverter a decisão da administração de Paulo Macedo de incluir Atouguia da Baleia na lista de 61 balcões da Caixa que terão que fechar portas até 28 de abril. Uma decisão que se inclui no Plano de Recapitalização do banco.

Atouguia da Baleia é uma freguesia de Peniche, em que a agricultura é a principal atividade económica. Como lembra o presidente da câmara, trata-se de uma população habituada ainda a ir presencialmente ao balcão do banco e com poucos meios para usar as tecnologias.