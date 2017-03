Os banqueiros confiam no Banco de Portugal?

A Associação Portuguesa de Bancos juntou um grupo de 20 alunos que foram conhecer, em grupos de cinco, os bastidores dos quatro maiores bancos presentes em Portugal: Caixa Geral de Depósitos (CGD), Millenniumbcp (BCP), Novo Banco (NB) e Santander Totta. Em visitas guiadas, em parte, pelos próprios presidentes executivos, que responderam a algumas questões quentes.

A VISÃO assistiu em exclusivo a esta iniciativa no âmbito da Semana Europeia do Dinheiro (que decorre entre 27 e 31 de março), e teve oportunidade de fazer o seu próprio interrogatório aos banqueiros. O resultado desta reportagem e inquérito está nas páginas desta semana da revista VISÃO. A mais difícil versa, claro, sobre a confiança em Carlos Costa, governador de Portugal. As respostas, politicamente corretas, permitem leituras nas entrelinhas. Saiba como os quatro banqueiros descalçaram esta bota...

Pergunta: O governador do Banco de Portugal tem condições para continuar no cargo?



Respostas:

1. "Acha que algum banco se vai pronunciar sobre o governador?"

Paulo Macedo, CGD



2. "É o governador do Banco de Portugal e, naturalmente, tem condições"

António Ramalho, Novo Banco



3. "É o meu governador e, portanto, não comento"

Nuno Amado, BCP



4. "Eu não falo sobre o supervisor"

António Vieira Monteiro, Santander Totta

