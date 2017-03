Viaduto de Alcântara é provisório há mais de 40 anos

Construído no início dos anos 70, o viaduto metálico que liga a Avenida de Ceuta às Docas e ao Porto de Lisboa foi reabilitado em 2005, mas foi sempre uma obra provisória

O viaduto metálico de Alcântara, uma obra de engenharia militar, foi erguido no início da década de 70 para permitir a ligação rodoviária entre a Avenida de Ceuta e a Gare Marítima de Alcântara, por cima da linha ferroviária Lisboa-Cascais. Há mais de 40 anos que é uma construção provisória.

No início dos anos 2000, a reabilitação das Docas de Lisboa como zona de lazer, assim como o aumento do tráfego no terminal de contentores do Porto de Lisboa, levaram ao estudo de várias soluções alternativas para aquela zona da cidade. Em análise, esteve o enterramento da linha ferroviária e reposição da circulação à superfície, a construção de um túnel rodoviário subterrâneo em substituição do atual viaduto e, ainda, a instalação de um viaduto definitivo no lugar do atual. Esta última obra chegou a ser objeto do anúncio de um concurso público internacional, com o valor de 7 milhões de contos (35 milhões de euros).

Contudo, a solução adotada pela Câmara de Lisboa, durante o mandato de Santana Lopes, acabou por ser a reabilitação do atual viaduto provisório, depois so seu encerramento ao trânsito de pesados, em outubro de 2003, para evitar o risco de derrocada.

Na sua reabertura, em agosto de 2005, Santana Lopes declarou aos jornalistas: “Depois desta obra, o viaduto pode ser provisório durante mais trinta anos”. Acrescentou, no entanto, que, “enquanto cidadão de Lisboa”, não era essa a sua opção para o futuro daquela área da cidade. “Alcântara precisa de importantes decisões que condicionam o seu futuro”, disse.