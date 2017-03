Dijsselbloem critica países do Sul que gastam “tudo em copos e mulheres”

Angela Merkel sugeriu, um dia, que os países do Sul gozavam demasiadas férias. O seu ministro alemão também gosta de fazer reparos à Europa do Sul, com uma atenção muito especial a Portugal. Havia poucas dúvidas sobre os preconceitos entre o norte e o sul, em particular dentro do Eurogrupo, e hoje Jeroen Dijsselbloem deu-lhes voz.

"Durante a crise do euro, os países do Norte mostraram solidariedade com os países afectados pela crise. Como social-democrata considero a solidariedade extremamente importante. Mas quem exige também tem obrigações. Não posso gastar tudo em copos e mulheres e depois pedir ajuda. Este princípio aplica-se a nível pessoal, local, nacional e inclusivé a nível europeu”, disse o presidente do Eurogrupo, em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Os eurodeputados exigem agora um pedido de desculpas e, em alguns casos, a sua demissão. Gabriel Mato, parlamentar espanhol, afirma que os comentários são um “insulto” para os estados membros do Sul e considera que Dijsselbloem perdeu toda a “neutralidade” enquanto presidente do Eurogrupo. O holandês recusa. "A ideia de que estou a ser duro nas regras e regulamentos, ao levá-los a sério, é um erro enorme", respondeu na Eurocâmara.

José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, também classifica de "inaceitáveis" as declarações do líder do Eurogrupo, pelo estigma do sul uma vez que a "União Europeia já tem divisões que cheguem".

O partido de Dijsselbloem (Pvda), que pertence à família socialista europeia, foi um dos mais castigados nas eleições de 15 de março: perdeu 29 deputados e passou de um dos principais partidos a sétimo em representação parlamentar. Na formação do próximo governo, é improvável que Dijsselbloem mantenha o cargo de ministro das Finanças, o que deixa o seu posto como presidente do Eurogrupo em xeque. O seu mandato só termina em janeiro de 2018, mas a sua saída antecipada parece entrar numa zona cinzenta da eurocracia. Dijsselbloem "quer recolher o apoio da linha dura para continuar " como líder do Eurogrupo, diz José Manuel Fernandes, antes de acrescentar que o holandês tem como jogada perverter o sistema: "o normal é ser ministro das Finanças para ser presidente do Eurogrupo, mas Dijsselbloem recorda que é presidente do Eurogrupo para poder continuar a ser ministro das finanças da Holanda". A fragmentação do mapa político holandês obrigaa a uma coligação de quatro partidos para formar governo e o Pvda é dos possíveis parceiros.

A sua gestão à frente do clube do euro tem sido muito criticada por vários Estados, entre os quais Portugal. António Costa, apesar de pertencer à mesma família política europeia que Dijsselbloem, mostrou-se favorável uma mudança “rápida” da liderança do Eurogrupo em entrevista recente ao Expresso.