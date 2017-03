Um tweet de Ronaldo vale quase 250 mil euros 

Não há uma fórmula secreta para assegurar que um post publicitário nas redes sociais se torne infalível e alcance o êxito, ou pelo menos assim o considera Juanmi Diez, consultor digital da agência Good Rebels. "A receita tem tantas caras como a criatividade de quem trabalha nas agências", assume o especialista, citado pelo El País. No entanto, acrescenta, a combinação de alguém a posa de forma casual, acompanhada de um comentário na primeira pessoa, a reconhecer o uso e disfrute desse produto parece ser a mais usada pelos famosos.

"Hum, que boas, claro que são as minhas preferidas", garante Iker Casillas, num tweet de maio de 2014, ao lado de uma marca de batatas fritas, e sob o hashtag #somosfutebol. Não é o único: a lista inclui desportistas, mas também atores, apresentadores de televisão e fazedores de opinião ou de outras modas.

As agências evitam falar de valores, concretas ou aproximadas, que seja. "O cachet da celebridade e o que lhe pedem para fazer é que determina o valor que se paga, nunca é sempre igual", continua Diez. A acreditar o que divulgou a agência de comunicação Opendorse, em setembro de 2015, o futebolista português Cristiano Ronaldo recebe 244 764 euros por cada tweet promocional que publica – o tenista espanhol Rafael Nadal consegue 17 654 mas, segundo uma pesquisa no google, a jovem atriz Selena Gomez, essa, chega aos 500 mil euros de cada vez que faz uma aparição no Instagram. Por cá, os valores serão um bocadinho menos estratosféricos: por exemplo, a Pipoca mais Doce auferia, e os valores são de 2014, pelo menos 500 euros por post.