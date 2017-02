Fogões da Bosch, da Siemens e da Balay com risco de explosão

O Grupo BSH, fabricante de eletrodomésticos, lançou um alerta, em Portugal, relativo a “determinados modelos de fogões a gás das marcas BOSCH, SIEMENS e BALAY, produzidos entre 2006 e 2011”.

Os aparelhos poderão ter uma componente defeituosa, relacionada com as ligações de gás instalados, correndo o risco de “em determinadas circunstâncias, se dar uma fuga de gás e, em casos extremamente raros, constituir um potencial risco de explosão”.

O grupo garante que está a contactar “todos os clientes que adquiriram os aparelhos indicados de forma a verificar se os mesmos se encontram abrangidos por esta ação de segurança e a disponibilizar a todos os proprietários de aparelhos afetados a substituição gratuita do componente defeituoso, realizada por um dos nossos técnicos”.

Entretanto, se tem um fogão a gás destas marcas, poderá ver aqui se o número do modelo e o número do lote do seu aparelho está incluído entre os fogões defeituosos. Pode ainda ligar para a linha de assistência com o número 800 910 250.

Se assim for, avisa o BSH, “os proprietários de um aparelho afetado devem desligar imediatamente o fornecimento de gás do seu aparelho e suspender a utilização do mesmo até à substituição do encaixe da ligação”.