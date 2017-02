Feedzai volta a estar entre as startups de maior potencial da Europa

Recorde a entrevista:

Nuno Sebastião, CEO da Feedzai: "Olho para trás e UAU... Éramos três tipos e um cão!"

Considerado um índice de referência para marcas tecnológicas de rápido crescimento, o Tech Tour Growth 50 analisa as empresas com base no crescimento das receitas, potencial de inovação e qualidade da equipa de gestão e pedigree de excelência (qualidade do apoio obtido, conselho consultivo, portefólio de prémios e reconhecimentos obtidos em rankings do setor).

“Sermos selecionados para a lista Tech Tour Growth 50 significa que estamos prontos para ser globais. Ao contarmos com clientes importantes em todos os continentes, provamos que a grande tecnologia pode transcender fronteiras geográficas", congratula-se Nuno Sebastião, CEO e co-fundador da Feedzai. "Uma parte significativa do nosso sucesso vem da construção de uma cultura diversificada que atrai os melhores talentos, muitos dos quais se classificam no top 1% dos talentos na área de data science e que só podem ser encontrados na Europa", acredita.

Com sede em Coimbra, a Feedzai é especializada em data science, que torna a banca e o comércio eletrónico seguros usando machine‐learning em tempo real para analisar grandes quantidades dados para detetar e prevenir fraude em transações electrónicas.

O software "Fraud Prevention That Learns" permite reduzir os riscos inerentes às compras online e às operações bancárias, quer pessoalmente, quer online ou através de dispositivos móveis, detectando fraudes através de uma análise histórica e comportamental dos dados da organização.

WeTransfer, Babbel e Improbable são algumas das empresas que se juntam à Feedzai na lista Tech Tour Growth 50 deste ano.