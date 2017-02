Estas são as profissões com mais saída no mercado de trabalho (e o salário pagam)

Boas notícias: mais de 70% dos patrões a atuar em Portugal tenciona contratar mais trabalhadores. Esta é a principal conclusão do Guia do Mercado Laboral 2017, lançado esta terça-feira pela consultora de recursos humanos Hays.

Trata-se de um estudo elaborado com base nas respostas de 2 641 profissionais qualificados e de 847 empregadores. Aí se mostra que 73% dos trabalhadores não estão satisfeitos com as perspetivas de progressão na carreira e 71% considera mudar de emprego em 2017.

O que os trabalhadores mais valorizam na hora de aceitar um emprego é, acima de tudo, a oferta salarial, seguida de um bom ambiente de trabalho, de um plano de carreira e de uma boa cultura empresarial. Os benefícios mais apreciados são o seguro de saúde, a formação/certificações e o automóvel para uso pessoal (e não só profissional).

Já as empresas olham, sobretudo, para as competências técnicas, para a proatividade e para a capacidade de trabalhar em equipa, não descurando a capacidade de trabalho e os valores de quem contratam.

E que tipo de profissionais querem contratar, que profissões estão em alta? Já lá vamos. Antes, convém saber o que os empregadores mais odeiam ver numa entrevista de emprego (por esta ordem): arrogância/antipatia; comentários depreciativos sobre as anteriores chefias; falta de transparência; falta de motivação para o projeto; incapacidade de explicar funções e experiência; falta de pontualidade; ausência de objetivos pessoais e profissionais; sobrevalorização de competências…

Profissões em alta (e salários médios oferecidos*)

*médias salariais brutas mensais oferecidas em Lisboa, conforme os anos de experiência

CONTABILIDADE E FINANÇAS

A subir

Controller de Gestão (€2 321 a €3 036)

Controller Financeiro (€1 857 a e2 714)

Diretor Financeiro (€3 214 a €4 286)

A descer

Auditor Interno

Técnico de Consolidação de Contas

Responsável de Cobranças

BANCA E SEGUROS

A subir

Atuário (€2 571 a €3 214)

Analista de Risco (€2 857 a €3 571)

Gestor Comercial Corporate (€2 857 a €3 571)

Private banker (€3 286 a €4 000)

Underwritter (€2 357 a €3 214)

A descer

Gestor Comercial de Banca de Retalho

Diretor de Agência

Diretor de Marketing

Diretor-Geral

SETOR LEGAL

A subir

Advogado especializado (€1 886 a €4 714)

Advogado Interno (€1 786 a €2 500)

A descer

Comercial

Contabilista

Técnico de Faturação

RECURSOS HUMANOS

A subir

Diretor de Recursos Humanos (€3 714 a €5 143)

Técnico de Recursos Humanos (€1 643 a €2 286)

A descer

Técnico Administrativo de Recursos Humanos

Técnico de Payroll

INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO

A subir

Diretor de Operações (€2 714 a €3 929)

Diretor de Logística / Supply Chain (€3 429 a €4 286)

Diretor de Manutenção (€3 000 a €3 929)

Técnico de Assistência Técnica (€1 000 a €1 357)

A descer

Engenheiro Civil

Arquiteto

Procurement Manager

Técnico de Compras

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

A subir

Programador (€1 900 a €3 000)

Mobile Developer (€1 800 a €2 707)

Especialista em Segurança (€1 900 a €3 500)

Especialista em Business Intelligence (€1 650 a €3 250)

Especialista em Big Data e Machine Learning (€2 050 a €2 321)

A descer

Tester Funcional

Engenheiro de Telecomunicações

Hardware Developer

MARKETING E VENDAS

A subir

Key Account Manager (€2 143 a €3 000)

Digital Marketing Manager (€2 000 a €3 000)

Brand Manager (€2 143 a €3 000)

Export Manager (€2 143 a €3 214)

A descer

Account de imprensa tradicional

RETALHO E GRANDE DISTRIBUIÇÃO

A subir

Diretor de Loja (€3 000 a €3 393)

Designer de moda (€1 800 a €2 000)

Gestor de e-Commerce (€1 400)

Digital marketing (€1 929)

Chefe de departamento (€2 000 a €2 500)

A descer

Diretor de Expansão

Diretor de Compras

Diretor Comercial

Diretor de Operações

TURISMO E LAZER

A subir

Responsável de F&B (€3 500)

Responsável de Eventos (€1 557)

Chefe de Cozinha (€3 714)

A descer

Reception Manager

CIÊNCIAS DA VIDA

A subir

Market Access Manager (€4 000)

Field Access Manager (€3 857)

Delegado Hospitalar (€2 679)

A descer

Delegado de Informação Médica

ESCRITÓRIOS E SERVIÇO AO CLIENTE

A subir

Accounts Payable/Receivable (€700 a €1 300)

Customer Service (€900 a €1 100)

Team Leader (€1 000 a €1 350)

A descer

Rececionista

Fonte: Guia do Mercado Laboral 2017, Hays