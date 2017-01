Os melhores hostels do mundo são… portugueses. Outra vez

Nos Hoscars de 2017, Portugal arrecadou os quatro primeiros lugares. No top 10 dos prémios da Hostelworld, há seis unidades de Lisboa

Número um: Home Lisbon Hostel. Localizado na baixa lisboeta, é um dos hostels mais premiados da capital, na categoria de alojamento de tamanho médio e não é a primeira vez que arrecada o primeiro lugar dos prémios da Hostelworld, uma das grandes plataformas de reservas deste tipo de unidades.

Número dois: Yes! Lisbon. Também instalado na baixa, aproveita o charme dos edifícios de traça antiga dessa zona. É o segundo premiado na lista dos hostels de tamanho médio, onde Lisboa tem seis unidades no top 10.

Número três: Lost Inn Lisbon, no bairro histórico da Bica. O número quatro, Goodmorning Lisbon, situado nos Restauradores, foi também distinguido como o alojamento com melhor atmosfera.

Número seis: Lisbon Destination, no Rossio. Número nove: Lisboa Central, no Marquês de Pombal.

O quinto lugar é do The Naughty Squirrel Backpackers, na Letónia; o sétimo pertence ao Wada Hostel In Guilin, na China; o oitavo ao USA Hostels Ocean Beach, em San Diego, nos Estados Unidos da América; e o décimo classificado fica no Canadá e chama-se Planet Traveler.

O Porto foi destacado na lista dos melhores hostels de grande tamanho. O Tattva Design Hostel, no centro da cidade, ficou em décimo lugar. Ainda na Invicta, o Pilot Design Hostel & Bar foi considerado o mais popular da cidade.

Quanto aos hostels de pequena dimensão, Lisboa volta a estar em destaque ocupando o terceiro lugar (com o Travellers House) e o sétimo (com o Lookout Lisbon! Hostel), numa lista liderada pelo hostel Soul Kitchen, em São Petersburgo, na Rússia.