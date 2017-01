Défice não será superior a 2,3%, diz Costa

O primeiro-ministro António Costa afirmou esta tarde no Parlamento que “o défice de 2016 não será superior a 2,3%”. O anúncio foi avançado durante o debate sobre a redução da Taxa Social Única, que opõe o Governo ao PSD, PCP e Bloco de Esquerda.

O valor final do défice orçamental em 2016, apurado pelo INE, só deverá ser divulgado em março, mas desde há semanas que tanto o primeiro-ministro como o ministro das Finanças vinham antecipando que a meta governamental de 2,4% (mais otimista do que as previsões de organismos como a OCDE, FMI e Comissão Europeia) iria ser alcançada.

O lançamento de um programa de regularização das dívidas dos portugueses ao fisco e à segurança social terá sido uma das medidas que contribuíram para a melhoria das contas públicas na parte final do ano. Com esse programa, o Estado terá arrecadado de imediato uma receita de 550 milhões de euros, prevendo recuperar uma verba total de 1400 milhões de euros nos próximos dez anos.

No Parlamento, o primeiro-ministro lembrou que "durante meses a fio perguntaram pelo plano B e aguardaram pelo diabo", mas "pelos números de que dispomos, posso hoje garantir que défice de 2016 não será superior a 2,3%".

"O que um défice não superior a 2,3% prova é que o anterior Governo, cortando pensões, salários e aumentando impostos falhou todas as metas do défice em todos os anos e em todos os orçamentos retificativos que apresentou". Em contrapartida, o atual Governo, "devolvendo pensões, salários, apoios sociais e reduzindo a carga fiscal, apresenta o défice mais baixo da democracia e retira o país do Procedimento por Défice Excessivo”, acrescentou António Costa.