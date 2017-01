O que aí vem em 2017 e como vai mexer na sua carteira

Espera-se que um pouco melhor do que em 2016. O rendimento disponível das famílias vai aumentar mas as rendas de casa, os transportes públicos e alguns impostos indiretos também sobem.

A sobretaxa do IRS acaba, a CES dos pensionistas também, ao mesmo tempo que aumentam as pensões mais baixas e algumas prestações sociais como o abono de família. Em ano de eleições autárquicas, quase metade dos municípios prometem desagravar o IMI. Saiba o que vai mudar no ano que aí vem

PRESTAÇÕES SOCIAIS

Aumento do IAS

O Indexante de Apoio Social (IAS) sobe dos atuais €419,22 para €421,32, levando à atualização de prestações sociais como o subsídio de desemprego.

Abono de família

O Governo vai repor o abono de família para o quarto escalão dos rendimentos da Segurança Social, abrangendo, com a medida, cerca de 130 mil crianças. Para os restantes escalões, estão previstos aumentos faseados até 2019.

4º escalão de rendimentos

de €8 803,63 a €14 672,70

Valor a receber

No primeiro semestre €9,41

A partir do segundo semestre €18,82

Até 2019, o Governo quer alargar dos 12 meses para os 36 meses de idade o período em que as crianças recebem os valores mais altos do abono de família.

Rendimento Social de Inserção (RSI)

O valor de referência passa de €180,99 para €183,83, incorporando a subida do IAS mas também a reposição de 25% do corte do anterior Governo.

SALÁRIO MÍNIMO

Aumenta de €530 para €557 mensais, com o aval dos patrões. O Governo mantém o "compromisso" da subida gradual até aos €600 em 2019, mas esse valor não consta do acordo assinado na concertação social sem a CGTP

IRS

Ainda não foi desta que o Governo mexeu nos escalões de rendimentos, mas a sobretaxa vai mesmo acabar, embora de forma faseada.

No próximo ano, a declaração anual de IRS será automática, para uma parte dos contribuintes, e terá novos prazos de entrega. No seu dia a dia, continue a pedir faturas com número de contribuinte e a validá-las no portal das finanças

Sobretaxa

Acaba mais cedo para uns do que para outros, mas só no fim do ano é que desaparece de vez. Se é dos que terão de a pagar ainda durante alguns meses, saiba como vai ser:

Rendimento anual

3º escalão IRS - de €20 261 a €40 522

4º escalão IRS - de €40 522 a €80 640

5º escalão IRS - mais de €80 640

Valor a cobrar

(no montante que excede o salário mínimo nacional)

0,88% até 30 de junho

2,75% até 30 de novembro

3,21% até 30 de novembro

Novas datas de entrega

Em 2017, haverá um prazo único de dois meses para a entrega da declaração anual de IRS, em papel ou através da internet: de 1 de abril e 31 de maio, independentemente do tipo de rendimento a declarar.

Declaração automática

Outra novidade é a declaração automática do IRS.

Os contribuintes apenas terão de confirmar, no portal das finanças, a informação inscrita pelo fisco e, de seguida, proceder à entrega da declaração.

Neste ano de arranque, só os trabalhadores dependentes (categoria A) e os pensionistas (H) é que deverão ser abrangidos por esta nova modalidade.

Arrendamento local

Os imóveis destinados ao arrendamento de curta duração (a turistas) vão pagar mais imposto, com a subida, de 0,15 para 0,35, do coeficiente que determina a parte das rendas a englobar no IRS.

Exemplo: Numa renda de €1 000, o imposto que incidia apenas sobre €150 (15%) passa agora a incidir sobre €350 (35%). Será este o montante que acresce ao restante rendimento a tributar no IRS.

Despesas com refeições e transportes escolares

Além das despesas com creches, infantários, escolas, explicadores e manuais escolares, passam a ser dedutíveis, já no IRS de 2016, os gastos com refeições e transportes escolares em qualquer grau de ensino. De fora, continua o material escolar.

Manuais gratuitos até ao 4º ano

Os manuais escolares vão ser gratuitos para o 1º ciclo do ensino básico, que abrange o 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, a partir do próximo ano letivo, mas apenas nas escolas públicas.

Neste ano letivo, apenas os alunos do 1º ano tiveram direito a manuais gratuitos.

IVA dos animais domésticos

O IVA das despesas veterinárias passa a poder ser deduzido no IRS, já em 2016, até ao limite de 250 euros, juntamente com as despesas de restauração, hotelaria, mecânicos, cabeleireiros e esteticistas.

0,5% do IRS para a Cultura

Em 2017, poderá atribuir, pela primeira vez, 0,5% do seu IRS a uma instituição cultural museus, monumentos, centros culturais, bibliotecas, companhias de cinema, teatro ou dança são alguns exemplos. Até agora, apenas podiam beneficiar da consignação do IRS as instituições com fins "de beneficência, de assistência ou humanitários" ou as instituições particulares de solidariedade social.

PENSIONISTAS

Acaba a Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES), beneficiando as pensões mais altas. As pensões de valor mais reduzido serão atualizadas em dois momentos: uma já em janeiro e outra em agosto. Este será também o último ano em que os pensionistas (e trabalhadores) do Estado irão receber o subsídio de Natal em duodécimos

Aumento de 0,5%

As pensões até €842 serão atualizadas em 0,5% já em janeiro, em linha com a inflação o que dá um aumento entre €1 e €4,20 mensais. Acima desse valor, mantêm-se congeladas.

Aumento extraordinário até €10

Os pensionistas que recebem uma ou mais pensões até €632, e que não beneficiaram de qualquer atualização entre 2012 e 2015, irão ver o valor conjunto das suas pensões subir até perfazer os €10, mas só a partir de agosto.

Exemplo: Se uma pensão de €500 for atualizada €2,5 em janeiro, terá um aumento extraordinário de €7,5 em agosto, de forma a chegar aos €10.

Aumento extraordinário até €6

Já pensionistas que recebem uma ou mais pensões até €632, mas que beneficiaram de atualizações anuais entre 2012 e 2015 (estão nessa situação as pensões mínimas, sociais ou rurais), irão ver o valor conjunto das suas pensões subir mas só até perfazer €6, também a partir de agosto.

Subsídio de Natal

Em vez de ser pago integralmente em duodécimos, passa a ser pago metade em duodécimos e outra metade no mês de dezembro (os pensionistas do Estado recebem em novembro). Esta mudança faz encolher o valor que os pensionistas recebem mensalmente, mas, no final do ano, as contas baterão certo.

Reforma antecipada

O acesso à reforma antecipada foi parcialmente suspenso para reavaliação das penalizações do regime atual. Para o início de 2017, está previsto anúncio de um novo regime que valorizará as carreiras contributivas mais longas. Em 2017, a idade da reforma aumenta um mês, para 66 anos e 3 meses.

AUMENTOS

Eletricidade

Sobe em média 1,2% para 1,3 milhões de clientes que ainda se mantêm no mercado regulado.

No mercado liberalizado, o preço é livre mas costuma acompanhar de muito perto o do mercado regulado.

Exemplo: Numa fatura média mensal de €47,6, este aumento o de menor valor nos últimos dez anos representa mais €0,57.

Gás natural

As tarifas transitórias mantêm--se até 30 de junho. Mudam habitualmente a 1 de julho de cada ano.

Água

A atualização das tarifas é feita pelos diferentes municípios ou concessionários, públicos e privados.

Telecomunicações

A Meo aumentou em novembro os preços em 2,5%, depois de a Vodafone ter feito o mesmo em agosto, em alguns tarifários. A Nos atualizou os tarifários a 1 de dezembro.

Roaming

Acaba na Europa a 15 de junho, mas depois haverá um "limite de utilização razoável" para o tráfego feito a partir de outros países.

Essas sobretaxas poderão ser cobradas em situações de roaming permanente, quando os clientes passarem muito tempo fora do país de residência a utilizar os serviços do operador de origem.

Tabaco

O preço do maço de tabaco deverá aumentar 10 cêntimos.

Refrigerantes

As bebidas com açúcar deverão aumentar até 30 cêntimos por cada garrafa de 1,5 litros, segundo a consultora Deloitte, por causa do alargamento do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA) a estas bebidas consideradas nocivas para a saúde.

Álcool

As taxas de imposto aplicadas à cerveja crescem cerca de 3%, assim como a taxa das bebidas espirituosas.

Rendas

As rendas de casa sofrem uma atualização de 0,54%, a maior subida desde 2014.

Exemplo: Uma renda mensal de €500 aumenta para €502,7.

Automóvel

No próximo ano, o Imposto Único de Circulação (IUC) aumenta em média 0,8%, mas a subida poderá ir até 8,8% para os veículos mais poluentes.

Já o Imposto Sobre Veículos (ISV) subirá cerca de 3,2%.

Portagens

A proposta das concessionárias aponta para 0,84% de aumento.

Transportes

Aumentam 1,5% em 2017, mas as famílias podem deduzir no IRS o IVA de 6% cobrado no preço do passe social, até ao limite de €250. Para o Governo, esta dedução fiscal pode "esmagar" o aumento previsto.

Exemplo: Uma família de 3 pessoas, em que cada uma gasta €35 no passe mensal Navegante, pode beneficiar, no final do ano, de uma dedução no IRS de €75.

Em Lisboa, os passes intermodais sobem entre dez cêntimos (passe L123 para os idosos ao fim de semana) e €1,30 (passe L123 Seixal e Montijo/ /Alcochete). O passe Navegante Urbano, válido na cidade de Lisboa, sofre um aumento de 55 cêntimos, para €36,20 mensais.

Passe sub-23

Os estudantes universitários com menos de 23 anos terão um desconto de 25% no passe mensal de transportes, a partir do ano letivo 2017/2018. O desconto anual no passe Navegante pode atingir €105, segundo as contas do Governo.

IMI

Descida da taxa

Em ano de eleições autárquicas, quase uma centena de municípios prometem baixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Nenhum dos 308 concelhos sobe o imposto e são quase 140 os que vão aplicar a taxa mínima de 0,3%. Apenas 31 mantêm a taxa máxima de 0,45%.

Desconto familiar

São mais de 200 os municípios que vão manter, pelo segundo ano, o desconto automático no IMI para as famílias com filhos. Mas a dedução passa a ser fixa:

Desconto:

€20 para quem tem um filho

€40 para quem tem dois filhos

€70 para quem tem três ou mais filhos

Casas devolutas

Serão cerca de duas dezenas os municípios que vão cobrar IMI a triplicar sobre os imóveis devolutos ou em ruínas. A medida destina-se a incentivar a reabilitação urbana e o arrendamento dos prédios desocupados.

Lisboa, Porto, Cascais, Sintra, Almada e Covilhã avançam já em 2017.

Adicional do IMI

Também conhecido como "imposto Mortágua", esta nova taxa adicional ao IMI vai substituir o anterior imposto de 1% sobre os imóveis de luxo.

Os proprietários que tenham imóveis cuja soma do VPT (Valor Patrimonial Tributável) se situe entre os €600 mil e o milhão de euros, pagarão uma taxa de 0,7% sobre esse valor. Se o VPT ultrapassar o milhão de euros, a taxa será de 1 por cento. Para as empresas, a taxa será de 0,4% sobre o VPT dos imóveis que não estejam afetos à atividade produtiva, já que os destinados à indústria, ao turismo, ao comércio e aos serviços estão isentos. Aos imóveis de entidades sediadas em paraísos fiscais, aplica-se uma taxa de 7,5%.