Quanto vai receber de pensão este ano

Os cabeçalhos das notícias dos últimos dias sobre as pensões dos portugueses são contraditórios - afinal, as reformas aumentam já em janeiro ou os pensionistas vai receber menos por mês. os dois pontos de vista têm razão de ser.

As pensões até 843 euros, que começam a ser pagas já a partir do dia 10 de janeiro, cresceram 0,5%, em linha com a inflação. Portanto, por diminuto que seja, temos aumentos.

Por outro lado, o Governo decidiu que os pensionistas, em vez de receberem todos os meses o duodécimo do subsídio de Natal por inteiro, como tem acontecido desde 2013, passariam a receber metade desse subsídio em duodécimos, e os restantes 50% em dezembro (ou em novembro, no caso da Caixa Geral de Aposentações).

Assim, é um facto que a pensão mensal diminui, mas no final do ano o rendimento é maior, entre €18 e €52, caso se trata de uma pensão mínima ou de uma pensão na ordem dos €800. Isto só por via do aumento de 0,5% de janeiro.

Porque em agosto haverá mais aumentos extraordinários para quem tenha uma ou mais pensões até ao valor limite acumulado de €632. Quem não beneficiou de nenhuma atualização entre 2012 e 2015 será aumentado até €10. As pensões que foram atualizadas subirão até aos seis euros. Mas, para já, essas contas não entram nestes exemplos, fornecidos pelo Ministério da Segurança Social, que aqui lhe damos conta:

Pensão mínima do regime geral (menos de 15 anos de contribuições)

Em 2016

€263 + €21,92 (duodécimo) = €284,92

Total anual: €3 682

Em 2017

€264,32 + €11,01 (duodécimo) = €275,33

Total anual: €3 700,48 (+ €18,48)

Pensão de €500

Em 2016

€461,54 + €38,46 (duodécimos) = €500

Total anual: €6 461,56

Em 2017

€463,85 + €19,33 (duodécimo) = €483,18

Total anual: €6 493,90 (+ €32,34)

Pensão de €800

Em 2016

€738,46 + €61,54 = €800

Total anual: €10 338,44

Em 2017

€742,16 + €30,92 = €773,08

Total anual: €10 390,24 (+ €51,80)

Nota: ainda não incluem os aumentos extraordinários previstos para agosto, refletindo aqui apenas a diferença entre os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017