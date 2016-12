13 aumentos de preços que 2017 vai trazer

ELETRICIDADE

Sobe em média 1,2% para 1,3 milhões de clientes que ainda se mantêm no mercado regulado. No mercado liberalizado, o preço é livre mas costuma acompanhar de muito perto o do mercado regulado.

Exemplo: Numa fatura média mensal de €47,6, este aumento – o de menor valor nos últimos dez anos – representa mais €0,57.



GÁS NATURAL

As tarifas transitórias mantêm- -se até 30 de junho. Mudam habitualmente a 1 de julho de cada ano.



ÁGUA

A atualização das tarifas é feita pelos diferentes municípios ou concessionários, públicos e privados.



TELECOMUNICAÇÕES

A Meo aumentou em novembro os preços em 2,5%, depois de a Vodafone ter feito o mesmo em agosto, em alguns tarifários. A Nos atualizou os tarifários a 1 de dezembro.



ROAMING

Acaba na Europa a 15 de junho, mas depois haverá um “limite de utilização razoável” para o tráfego feito a partir de outros países. Essas sobretaxas poderão ser cobradas em situações de roaming permanente, quando os clientes passarem muito tempo fora do país de residência a utilizar os serviços do operador de origem.



TABACO

O preço do maço de tabaco deverá aumentar 10 cêntimos.



REFRIGERANTES

As bebidas com açúcar deverão aumentar até 30 cêntimos por cada garrafa de 1,5 litros, segundo a consultora Deloitte, por causa do alargamento do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA) a estas bebidas consideradas nocivas para a saúde.

ÁLCOOL

As taxas de imposto aplicadas à cerveja crescem cerca de 3%, assim como a taxa das bebidas espirituosas.

RENDAS

As rendas de casa sofrem uma atualização de 0,54%, a maior subida desde 2014.

Exemplo: Uma renda mensal de €500 aumenta para €502,7.



AUTOMÓVEL

No próximo ano, o Imposto Único de Circulação (IUC) aumenta em média 0,8%, mas a subida poderá ir até 8,8% para os veículos mais poluentes. Já o Imposto Sobre Veículos (ISV) subirá cerca de 3,2%.



PORTAGENS

A proposta das concessionárias aponta para 0,84% de aumento.



TRANSPORTES

Aumentam 1,5% em 2017, mas as famílias podem deduzir no IRS o IVA de 6% cobrado no preço do passe social, até ao limite de €250. Para o Governo, esta dedução fiscal pode “esmagar” o aumento previsto.

Exemplo: Uma família de 3 pessoas, em que cada uma gasta €35 no passe mensal Navegante, pode beneficiar, no final do ano, de uma dedução no IRS de €75.

Em Lisboa, os passes intermodais sobem entre dez cêntimos (passe L123 para os idosos ao fim de semana) e €1,30 (passe L123 Seixal e Montijo/Alcochete). O passe Navegante Urbano, válido na cidade de Lisboa, sofre um aumento de 55 cêntimos, para €36,20 mensais.

PASSE SUB-23

Os estudantes universitários com menos de 23 anos terão um desconto de 25% no passe mensal de transportes, a partir do ano letivo 2017/2018. O desconto anual no passe Navegante pode atingir €105, segundo as contas do Governo

