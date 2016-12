Juros da dívida na corda bamba

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) costuma ser muito claro quando se dirige aos mercados. Em julho de 2012, evitou o colapso da moeda única ao prometer fazer "tudo o que for necessário" para resolver a crise do euro. Os problemas não desapareceram, mas a situação dos países periféricos melhorou e os juros da dívida pública desceram quase de imediato. A zona euro respirou de alívio e entrou numa fase de maior tranquilidade.

O efeito quase mágico das palavras de Mario Draghi voltou a fazer-se sentir no início do ano, quando as bolsas mundiais deram sinais de muita instabilidade. Assustados com a bolha da economia chinesa e com a descida do preço do petróleo para valores inferiores a 30 dólares por barril, os investidores entraram em pânico.

Perante tal cenário, o presidente do BCE garantia, em conferência de imprensa, a 21 de janeiro: "Não há limites para a nossa vontade em utilizar os instrumentos" de política monetária necessários para que o BCE possa alcançar o objetivo da estabilidade dos preços. Mais: O BCE "não capitula", "tem o poder, a vontade e a determinação de agir". Para cumprir a promessa, Draghi decidiu despejar mais dinheiro sobre os mercados e o BCE aumentou, em março, de 60 mil milhões para 80 mil milhões de euros o volume mensal do seu programa de compra de ativos Quantitative Easing (QE), no original. As bolsas sossegaram e os juros desceram.

No passado dia 8 de dezembro, Mario Draghi não foi tão eficaz como costuma ser quando se dirige aos mercados apesar de ter falado no seu tom de voz habitual, pontuado por um inconfundível sotaque italiano que se faz ouvir uns decibéis sempre acima do normal. De imediato, surgiram interpretações alternativas ao que o presidente do BCE tinha acabado de dizer. E os juros de Portugal subiram nos prazos mais longos, para valores perigosamente próximos dos 4%, também quase de imediato.

Programa mantém-se

Ao anunciar a extensão por nove meses, até ao fim de 2017, do programa de compra de ativos embora abrandando o ritmo das compras mensais dos atuais 80 mil milhões para os anteriores 60 mil milhões de euros , Mario Draghi disse também que o BCE vai manter o limite de 33% nas aquisições de dívida por país emitente ou por série de obrigações emitida.

Em alternativa, passa a incluir no programa as obrigações com maturidade de um ano, em vez dos atuais dois anos, e deixa cair a regra de não comprar dívida abaixo do valor da taxa dos depósitos (-0,40%), o que apenas favorece os (sete) países do centro da Europa que vendem títulos a juros negativos. Aqui começaram os problemas de Portugal, já que nenhuma destas decisões beneficia o País. Já iremos ver porquê.

Aos jornalistas, Draghi declarou que a reformulação do programa de QE não representa o tapering (ver descodificador), e garantiu que o fim da atual política monetária expansionista do BCE "não foi ainda discutido, nem sequer esteve em cima da mesa". Mais: para atingir o objetivo da estabilidade dos preços, o programa poderá, "se necessário", voltar a ser reforçado ou mesmo prolongado. "Se as perspetivas se tornarem menos favoráveis (.), o conselho de governadores poderá decidir reforçar o programa em termos de dimensão e/ ou de duração", insistiu.

Mas então, porque é que os investidores ficaram nervosos? Por várias razões.

Para já, o programa de compra de ativos vai durar, no mínimo, mais um ano, e a sua extensão implica uma nova injeção, por parte do BCE, de 540 mil milhões de euros na economia europeia. A decisão tinha tudo para ser bem recebida, na medida em que a eleição de Donald Trump nos EUA cria demasiadas incógnitas sobre a evolução da economia mundial em 2017 e a Reserva Federal prepara-se para subir as taxas de juro. Na Europa, as perspetivas de crescimento não são as melhores, com a crise em Itália e o Brexit.

Além disso, o mandato único do BCE de estabilidade dos preços está longe de ser cumprido, com a inflação aquém da meta dos 2%. As projeções mais recentes apontam para uma taxa de 1,3% em 2017 e 1,5% em 2018.

Apesar de Mario Draghi ter depositado o maior cuidado nas suas palavras, garantindo que o BCE estará presente nos mercados "por muito tempo", os investidores perceberam que nada dura eternamente e que o tapering vem mesmo aí. Será uma questão de tempo até que os governos dos países da euro sejam chamados a substituir, com as suas políticas orçamentais, os estímulos do BCE que, na era do dinheiro superbarato, conduziram a uma descida dos juros nos problemáticos países periféricos.

E Portugal?

Para Portugal, o programa do BCE tem ajudado a manter os juros da dívida nos prazos mais longos nuns aceitáveis 3 por cento. Contudo, as regras desenhadas por Frankfurt, que limitam as aquisições a 33% da dívida obrigacionista de cada país ou de cada série de títulos emitidos, fazem com que esse teto esteja já muito perto de ser atingido no caso do nosso País. Isso pode implicar que as compras de dívida portuguesa pelo BCE abrandem ainda mais nos próximos meses. Até ao final de novembro, o BCE tinha em carteira 23,9 mil milhões de euros em títulos de dívida portuguesa mas, de acordo com o economista Ricardo Cabral, esse montante ainda poderá subir para valores próximos dos 28 mil milhões de euros até final do ano. Mas o atual ritmo de aquisições do BCE deverá ter de abrandar em 2017, ano em que o IGCP se prepara para emitir 16 mil milhões de euros de dívida de médio e longo prazo.

Como o BCE apenas poderá adquirir um terço desse valor pouco mais de 5 mil milhões de euros, a sua presença no mercado da dívida portuguesa será seguramente mais discreta, como assinala aquele economista no seu blogue do Público.

A reação dos investidores face à manutenção desta regra dos 33% não se fez esperar e, logo naquela quinta-feira, 8, e na sexta-feira, 9, os juros da dívida nacional a dez anos subiram de 3,5% para perto de 4%, atingindo o valor mais alto desde fevereiro. A tendência inverteu-se no início da semana seguinte e a pressão aliviou, mas ficou o aviso sobre o que o abrandamento dos estímulos à economia pode fazer a um país endividado como Portugal.

(artigo publicado na VISÃO 1241, de 15 de dezembro)