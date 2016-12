Salário mínimo: quanto ganham os europeus?

Foi arrancado a ferros o acordo pelo aumento do salário mínimo, na concertação social. De fora ficou a CGTP, que insistia numa subida para os €600 já em janeiro de 2017 - e não em 2019, como se comprometeu o Governo.

Os parceiros sociais concordaram em subir o salário mínimo em €27 euros, aumentando-o de €530 para €557 no próximo dia 1 de janeiro. Irão beneficiar deste incremento salarial cerca de 648 mil trabalhadores, ou seja, 21% dos assalariados portugueses.

Mas os patrões só deram o seu aval tendo como contrapartida uma descida da Taxa Social Única a seu cargo. O desconto de 1,25 pontos percentuais na TSU (que, atualmente, é de 23,75%) pode ter consequências políticas, uma vez que tanto o PCP como o BE como Os Verdes se manifestaram contra aquilo que a CGTP classificou de “cabaz de Natal para os patrões”.

Aliás, Os Verdes acusaram mesmo o Executivo de estar a violar o acordo assinado entre este partido e o PS em novembro de 2015, onde se lê que “não constará do programa do governo qualquer redução da TSU das entidades empregadoras”. Veremos como irão os partidos que suportam a “geringonça” engolir este sapo.

Com este aumento do salário mínimo, Portugal continuará a meio da tabela europeia, à frente dos países do Leste, atrás de Estados mais próximos como a Espanha, a França, a Irlanda ou a Bélgica.

Com a natural ressalva de que o custo de vida é bem diferente entre os membros da União Europeia, aqui fica a lista dos salários mínimos no Velho Continente.

Luxemburgo: €1 648

Irlanda: €1 325

Holanda: €1 318

Bélgica: €1 313

França: €1 257

Alemanha: €1 234

Reino Unido: €1 151

Eslovénia: €678

Espanha: €655

Malta: €624

Grécia: €586

Portugal: €530

Polónia: €357

Croácia: €355

Estónia: €369

Eslováquia: €347

Lituânia: €326

Letónia: €317

República Checa: €313

Hungria: €300

Roménia: €237

Bulgária: €183

Notas: Dados sobre os restantes membros da União Europeia não disponíveis. O valor mensal obteve-se dividindo por 14 o valor anual dos diferentes salários mínimos. Valores em bruto, antes de impostos. Dados de julho de 2016