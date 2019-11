Festa a dobrar para o Flamengo, com o Rio ao pés do novo "ai Jesus" do futebol brasileiro

Depois da vitória emocionante no sábado, na Copa Libertadores, o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro no domingo, sem ter sequer de entrar em campo, graças à derrota do Palmeiras, quando faltam ainda quatro jornadas para o final do "Brasileirão".

A festa já estava na rua, por todo o Rio de Janeiro, e virou Carnaval, pela noite fora.

Jorge Jesus é o novo herói nacional, tendo colocado o Flamengo, em menos de cinco meses, ao nível que só atingira em 1981, com Zico e outros imortais do clube carioca. Falta a Copa do Mundo de Clubes - mas está aí à mão, já em dezembro.

O campeonato brasileiro é o 17º título da carreira de Jorge Jesus, e a Copa dos Libertadores a sua conquista mais importante. Não foi "peaners" mas o técnico português era no domingo um homem feliz, depois de ouvir quatro milhões de brasileiros nas ruas a gritar o seu nome: "Achavam que eu era só mais um... mas eu não sou mais um."