Jesus faz história no futebol brasileiro, com vitória em cima do apito final

Foi um jogo com emoções à flor da pele até ao último segundo, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Aos 87 minutos parecia tudo perdido para o Flamengo, com o River Plate a vencer por 1-0 desde os 14 minutos de jogo, mas a equipa orientada por Jorge Jesus não se conformava.

Primeiro aos 89 minutos, e depois aos 90+2, o ex-benfiquista Gabriel Barbosa (Gabisol) levou às lágrimas os adeptos do Mengão, que não venciam uma Taça dos Libertadores há 38 anos.

Jorge Jesus é o segundo treinador europeu a vencer este troféu, o mais importante no futebol sul-americano.

O treinador português continua a fazer história e os cariocas já sonham com o sexto título de campeões brasileiros, que poderá ser conquistado no próximo domingo.