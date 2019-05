Mourinho sobre o futuro da carreira: “Quero ir contente”

Mourinho confessa que no futuro ainda gostava de “ganhar um quinto campeonato diferente, ou ganhar uma Champions num terceiro clube diferente”.

Mas apesar disso, o Special One considera que o essencial para o futuro da sua carreira é um projeto que o satisfaça. “Vou mais pelo convencimento do projeto. Quero ir contente. Não quero ir com um pé à frente e um pé atrás, quero ir contente. E ir contente não significa que seja para ganhar, que no fundo é a minha essência. Se for um ‘hoje não há condições para ganhar, mas queremos que cries as condições’, serve-me".

Para além do futuro, o técnico fala ainda do seu percurso, dos 15 anos da vitória pelo FC Porto da Champions, o futebol português e os seus protagonistas, entre outros temas na entrevista completa à Eleven Sports Portugal (no ar esta sexta-feira, 31).