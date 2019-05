José Mourinho: Os "jogadores-chave" da final da Liga dos Campeões vão ser...

(Vídeo cedido pela Eleven Sports Portugal)

Às portas da final da Liga dos Campeões, a ser disputada entre o Liverpool e o Tottenham, o treinador português em tempos conhecido como Special One antecipa aquilo que no seu entender será uma final de titãs: “Digo sempre que a equipa que teve algo de extraordinário no seu caminho até à final é a que está um bocadinho à frente. O mais incrível, neste caso, é que chegam os dois praticamente ao mesmo tempo, quase como titãs, completamente convencidos de que vão destruir o adversário”, disse, naquela que será a sua primeira entrevista ao canal Eleven Sports Portugal, acrescentando que esta final tem tudo para ser aquele jogo em que as duas equipas entram em campo já a pensar “A taça é minha”.

Já em relação àquele que espera ser o melhor jogador de cada equipa em campo, Mourinho aposta no holandês Virgil van Dijk, pelo lado do Liverpool, e no dinamarquês Christian Eriksen, pelo Tottenham - “até porque o fizeram sem Harry Kane”, referindo-se ao atacante inglês que tem estado lesionado, embora este já tenha manifestado vontade de jogar e esteja convocado para o jogo.

Além disso, na entrevista que vai para o ar esta sexta-feira, 31, o técnico português fala ainda da sua carreira, do futuro, dos 15 anos da vitória da Champions pelo FC Porto, do futebol português e dos seus protagonistas, desde Bruno Lage a João Félix, do FC Porto e a Bruno Fernandes, entre outros.

