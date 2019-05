Da Luz ao Marquês, foi assim a euforia encarnada

Cerca de quatro horas depois de vencer o Santa Clara, por 4-1, no Estádio da Luz, no jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, os 'encarnados' entraram no epicentro dos festejos pela Avenida Fontes Pereira de Melo, onde, da estrada às varandas de inúmeros edifícios, os adeptos ovacionaram jogadores, equipa técnica e dirigentes.

Depois de algumas atuações musicais que serviram para 'aquecer' o ambiente até à chegada do autocarro especial para a festa do título, os adeptos não pouparam nas celebrações.

Com bandeiras, cachecóis e camisolas se pintou um 'mar encarnado' no coração da capital portuguesa, desde a Praça Marquês de Pombal até às avenidas circundantes.

O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

Veja os vídeos que mostram a euforia dos adeptos enquanto se dirigem para o Marquês: