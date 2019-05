Veja as imagens da vitória do 37º título do Benfica

Meio milhão de adeptos fazem a festa da vitória no Marquês de Pombal, onde já chegou o plantel da equipa encarnada.

Antes disso, no Estádio da Luz, todos os elementos da equipa desfilaram para os aplausos e no Marquês de Pombal, o principal palco da festa para os adeptos, a euforia foi total e todos os jogadores foram ovacionados, com especial destaque para o treinador Bruno Lage, o jovem avançado João Félix, o médio Pizzi e o capitão de equipa, Jardel, que depois levantou a taça e gerou o momento de maior 'loucura' entre os 'encarnados'.

O Benfica terminou o campeonato com 87 pontos, mais dois do que o rival FC Porto, e alcançou assim o 37.º campeonato nacional do seu palmarés.

Veja a galeria do festejo da equipa da Luz ainda no estádio.

Com Lusa

ASSINE AQUI E GANHE UM SACO. AO ASSINAR ESTÁ A APOIAR O JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE – ESSENCIAL PARA A DEFESA DOS VALORES DEMOCRÁTICOS EM PORTUGAL