Benfica conquista 37º título de campeão nacional de futebol

O Benfica conquistou, este sábado, o 37º título de campeão nacional. Na última jornada da I Liga, o clube da Luz venceu o Santa Clara por 4-1, sangrando-se campeão com 87 pontos e um registo de 103 golos marcados.

O FC Porto também venceu o Sporting por 2-1, no Estádio do Dragão, terminando em segundo lugar no campeonato, com 85 pontos. Logo a seguir fica o Sporting, com 74 pontos.

ASSINE AQUI E GANHE UM SACO. AO ASSINAR ESTÁ A APOIAR O JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE – ESSENCIAL PARA A DEFESA DOS VALORES DEMOCRÁTICOS EM PORTUGAL